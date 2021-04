Caballero fija para verano la aprobación inicial del PXOM

El regidor avanzó que las conversaciones tanto con la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, van al unísono por lo que espera remitirse en unas semanas para su informe este Plan de Ordenación, con la idea de proceder a su aprobación inicial en verano. “Les transmitimos que tenemos la voluntad de aprobar el plan en los plazos que marca la Ordenación Provisional, en consecuencia, que este verano tenemos que hacer la aprobación inicial del PXOM por lo que les pedimos la cooperación para estar listos en ese momento”, aseveró.

Del encuentro también salió la fecha para la reapertura del túnel de A Cañiza tras tres meses de cierre por los daños de un incendio en su interior. Será el próximo viernes 30 de abril, poniendo fin a los desvíos de casi media hora que sufrían miles de conductores a su paso por la A-52.

También fluida es la coordinación para la puesta en marcha de la demandada salida sur ferroviaria, cuyo estudio de alternativas saldrá a licitación de forma inmediata. “Este proyecto se hace porque fuimos capaces de parar la iniciativa del presidente de la Xunta de meter el tren en Vigo en superficie”, matizó.

Frente a este refuerzo, el alcalde reiteró su oposición “total” a la conexión de tren con Bouzas. Asegura que este proyecto rompería la ciudad y no aportaría “nada” a la ciudad. “Es una calamidad para la ciudad de Vigo. El Ministerio nos transmitió que el único que habló en la reunión de la conexión con Bouzas fue el presidente de la Xunta. El ministro es conocedor que esta propuesta no aporta nada a la ciudad, además de que no es posible hacerla. El que quiere romper la ciudad con un trazado de tren que Citroën no quiere para el Puerto es el presidente de la Xunta”, puntualizó Caballero.

Los estudios de la alta velocidad de Vigo-Madrid por Cerdedo fueron otros de los temas a tratar en la reunión de ayer.

A mayores, en esta visita de trabajo a Madrid, también mantuvo un encuentro con los responsables de la Asociación Catalana de Municipios, en la sede de la FEMP, federación que preside.