El BNG de Vigo ha denunciado "la fobia contra los niños y la juventud" por parte del gobierno municipal, después de producirse nos últimos días el cierre de las ludotecas municipales por no se haber licitado a tiempo su gestión, afirman. Desde el frente nacionalista inscriben este cierre en el continuado desmantelamiento de las políticas para la juventud y la infancia en la ciudad.

"Total dejadez"

El concejal, Xabier P. Iglesias, respondió al cierre de las ludotecas de Coia y Casa da Xuentude que se ha producido hace escasos días y que provocó ya un ERTE para el personal afectado, cargando contra la "total dejadez y desinterés" del Gobierno local en el que tiene a ver con la promoción de políticas y alternativas para los menores y la juventud.

Descenso de servicios

Iglesias recordó que la clausura de las ludotecas se añade al cierre del Vigosónico, hace un año, o a la desaparición del Punto Xove, así como a la "drástica reducción" de los servicios que ofrecía la propia Casa da Xuventude. Una política que para el nacionalista "comienza a desembocar en la fobia contra las crianzas y la juventud?, señalando que los niños de Vigo continúan con los parques infantiles cerrados desde octubre, a pesar de haber reabierto otras instalaciones en recintos cerrados.

Falta de gestión

El portavoz municipal nacionalista aseguró no poder realizar una valoración de la gestión de la actual concejal delegada de Juventud, Carmen Lago, afirmando que no tienen "elementos objetivos que permitan ni tan siquiera acreditar que hay algún tipo de gestión". "La nefasta gestión del Gobierno deja claro que no hay nadie al volante en el área de Juventud", alertó.

Navidad

Desde el Bloque reaccionaron también a los anuncios realizados en la mañana de este jueves por el alcalde de Vigo en relación a la eventual programación de actividades de la navidad. Para Iglesias es "delirante" que Caballero anuncie "en pleno mes de abril, en este contexto de preocupación por la evolución de la pandemia y de grave crisis social" cuestiones como el retorno de la noria gigante o espectáculos en 3D.