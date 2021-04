La sentencia de la Audiencia: Audasa carecía de “plena libertad” para reducir los peajes por las obras de Rande

“La sentencia ha sido una sorpresa negativa para todos los gallegos”, valoraba ayer Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, que se adhirió a la demanda de la Fiscalía contra Audasa por los atascos debido a las obras desarrolladas en Rande entre 2015 y 2018. Más de 200 usuarios de la autopista se unieron a la asociación para reclamar los peajes abonados, algo que ahora no podrán hacer a raíz de la sentencia de la Audiencia. En todo caso, En-Colectivo ya estudia con sus abogados si recurrir ante el Supremo. Están a la espera de lo que decida la Fiscalía, pero verían interesante ir al Alto Tribunal ya que este caso, destacan, fijaría jurisprudencia sobre una cuestión que ahora está huérfana de doctrina.

La sentencia deja otra vía abierta, las demandas individuales de responsabilidad civil en reclamación de daños y perjuicios, algo que la plataforma ve “inviable” por el coste para los ciudadanos. No les compensaría pagar a un abogado y un procurador para recuperar cuantías pequeñas de “500, 600 o 700 euros”.

Un precio "predeterminado por la Administración"

Y sobre esta resolución que acaba de dar la vuelta al caso, un argumento clave es el de que “el precio o peaje” que deben abonar los conductores “viene fijado y predeterminado por la Administración” en el contrato de concesión de obra “conforme a criterios técnicos y económicos”. Audasa “no actúa con plena libertad” al estar vinculada a dicho contrato y reglamentación administrativa. Las “limitaciones” provocan que la concesionaria “carezca” también “de libertad” para fijar un peaje superior una vez terminados los trabajos.

Aunque los magistrados indican que “cabría asumir la posibilidad” de que la concesionaria redujese el peaje –las tarifas tienen el carácter de máximas– o realizase bonificaciones, esta facultad no tiene la consideración de práctica abusiva si no la ejerce. No es una “práctica obstruccionista” que “limite los derechos” de los usuarios.