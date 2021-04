Un banquete de boda con 45 invitados en agosto de 2015 que acabó con un “simpa”. La celebración fue en un restaurante de Teis (Vigo). El precio por invitado era de 70 euros y la factura total ascendió a más de 4.000. Pero el establecimiento no cobró nada: la transferencia bancaria inicial de 1.500 euros no fue completada y el resto del dinero nunca se entregó. Los recién casados –el hombre está en prisión y tiene antecedentes por estafa– no respondieron al teléfono.

Esto ocurrió hace casi seis años, pero el caso llegó ahora a juicio. Acaba de salir la sentencia. El Juzgado Penal 3 condena a la pareja por estafa. A él, a un año, 9 meses y un día de prisión por ser reincidente. A ella, a 6 meses. Deben indemnizar al restaurante con 4.068 euros.