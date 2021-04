Cinco vellos mariñeiros

Una fotografía que traslada al pasado más tradicional de Alcabre, a principios de los años 60 y a un arte de pesca transformado (y tanto) por el paso del tiempo, que me ha gestionado my dear and colega Elena Ocampo. Preparando el cebo para sus nasas de mimbre y justo antes de salir a faenar, posan en sus gamelas Serafín Lorenzo, José Costas Barreiro, conocido como Pezuño, Manuel O Faneca y José (de izquierda a derecha). Falta por identificar al del medio, recostado sobre su barca. Serafín, el único que aún vive de los cinco de ese tiempo, que quedó como suspendido entre el mar y la fotografía, recuerda perfectamente cómo se trabajaba entonces el mar. Salían a remo hasta las Cíes a capturar nécoras y camarón y no llegarían hasta las cinco de la madrugada, con las nasas llenas. Luego, sus mujeres, vendían los mariscos frescos en la ribera. Tan icónica de ese tiempo es la imagen y tan perdida está esa memoria, que esta foto, tomada en las inmediaciones del Museo del Mar (cuando este era aún un matadero) se exhibirá próximamente dentro del museo. Un homenaje a un tiempo que ya no vendrá, pero que podrá revivir en el recuerdo.

Me voy al taller de Aymée

Conozco hace tiempo en Vigo a Carmen Sampedro, argentina, periodista, escritora de ascendiente gallego a la que presenté uno de sus libros con Vigo y Baiona como escenarios de la trama; conozco a Graciela Baquero, poeta que brilla cuando compone y recita, hija de la cantante Ángeles Ruibal. Tanto Carmen como Graciela dirigen periódicamente talleres de escritura, de creatividad literaria o como queráis llamarlos y es una suerte que hayan llegado aquí con mucho bagaje anterior y podamos anotarnos en esos talleres económicamente al alcance de todos en que se habla de libros o recursos literarios o cómo contar historias. Estos días conocí a la cubana Aymée Rivera, que lleva en Vigo tres años, es doctora en Filología Hispánica, y escribió su tesis sobre la imagen de la mujer negra, como ella, en las escritoras caribeñas. Pocos españoles sabrán más de nuestra lengua y literatura que ella. Pero lo que la une a Carmen y a Graciela con Aymée es que ésta da también un taller literario en Afundación sobre literatura y para este mes de mayo ofrece dos cursos on line que no exigen destreza en las nuevas tecnologías; los martes uno, los miércoles de mayo otro . Uno sobre narrativa por el que conoceréis toda la arquitectura del escribir. Otro sobre grandes novelas. Escribid para saber a: aperezalcala05@yahoo.es

Y a las charlas con Graciela

De Carmen Sampedro hace tiempo que no sé nada, porque aparece y desaparece en mi vida con su taller y grupo Café K como el mejor Guadiana. Pero sé de Graciela Baquero porque tiene entre manos cuatro talleres sobre tan atractivo tema como “naturaleza y escritura”. El sábado, 24, en el Jardín Botánico, hablará de literatura o poesía en torno al jardín y nuca en mejor sitio que el Jardín Botánico de la Fundación Sales (Avda. Europa, 52). En mayo os podréis encontrar con ella, el 22, para hablar sobre El camino: los mapas de nuestras vivencias, y también estará el 12 de junio con el arte de la recolección y el 26 con “la casa del mundo: la intimidad de la intemperie”. Me parecen propuestas ede elevado gusto, como ella. Un teléfono es 986240882.