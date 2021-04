La Costa da Vela, segunda parada del Dj gallego más internacional

Lo prometido es deuda. Después de lanzar el videoclip de su último single 'I Fake A Smile', un tema 'trance' que ya ha sido pinchado por los Dj´s más reputados del mundo, el vigués Borja Iglesias, más conocido como DIM3NSION, ha cambiado Monteferro por la Costa da Vela para cumplir uno de sus sueños: unir su música electrónica y la belleza de la tierra que le vio nacer.

Un proyecto que este productor y Dj vigués, reconocido internacionalmente por sus sesiones en los templos de música electrónica, pretende llevar a diversos enclaves del sur de Galicia. Esta primera sesión de trance, difundida en 'streaming' por su canal de Youtube, la ha realizado desde uno de los parajes gallegos más espectaculares situado en la península de O Morrazo.

Bártulos en mano, y con un dron como único testigo presencial, ofreció una sesión de música electrónica de 60 minutos, desde la Costa Da Vela, un tramo de litoral de seis kilómetros que atesora uno de los faros más altos de Galicia, -el de Cabo Home-, los acantilados de Donón, de más de 150 metros de altura, el Monte do Facho, antiguo castro y santuario celta, y, como no, una vista privilegiada de las islas Cíes, que ya estuvo invitada en la grabación de su single realizado desde lo más alto de Monteferro, en Nigrán, y que muestra la inmensidad de la Ría de Vigo

Así presentaba Borja Iglesias esta primera sesión de su proyecto "Sunsets" en su canal de Youtube: "Bienvenido a las mejores y más especiales sesiones de DJ de mi vida en una nueva serie de vídeos llamada 'SunSets'. ¡Por favor, comentad y disfrutad tanto como lo he hecho yo, pinchando aquí para vosotros!"



TRACKLIST DE DIM3NSION COSTA DA VELA

01.Murtagh - 8AM (DIM3NSION Edit) [Macarize]

02.Adriatique & Marino Canal Feat. Delhia De France - Home [Siamese]

03.Gouryella - Gouryella (Matt Fax Remix) [Flashover]

04.ID - ID [EDCT]

05.ID - ID [Flashover]

06.Avira Ft. Grace Ackerman - Run To You [Armada]

07.Ferry Corsten - Tomorrow [Flashover]

08.DIM3NSION - I Fake A Smile [Flashove]

09.Tom Staar & Cedric Gervais - Playing Games [Armada]

10.DIM3NSION Ft. Lydia Schough - Always Loved You [Flashover]

11.Above & Beyond Ft. Zoë Johnston - No One On Earth (Gardenstate Remix) [Anjunabeats]

12.DIM3NSION & Dj Nano - Santa Monica [Flashover Trance]

13.DIM3NSION - Origami (Sunsets Edit) [Flashover]