El presidente de la FEMP, Abel Caballero, la Junta de Portavoces y un representante de la Comisión de Diputaciones de la Federación han conocido esta tarde de primera mano las cifras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la Industria, el Comercio y el Turismo en la reunión mantenida con la ministra del ramo, Reyes Maroto. ”No queremos intermediación en la gestión de Fondos Europeos para turismo, comercio e industria en el ámbito local”, ha enfatizado el también alcalde de Vigo.

Para Caballero, el apoyo que a lo largo de la pandemia se ha prestado desde los Gobiernos locales al comercio y las empresas locales no “se ha visto acompañado” con el respaldo de las comunidades autónomas que, pese a contar con fondos específicos para este fin, no han aportado recursos a los Ayuntamientos para este fin. Las autonomías, ha dicho Caballero, reciben Fondos de Europa y del Estado (un total de 15.000 millones en total) de los que los municipios no participan, aunque tengan que apoyar a la empresa y comercio locales. Por ello, ha explicado, “aprobamos en la última Junta de Gobierno pedir una participación de 15% de los Fondos que reciban” los Gobiernos autonómicos, para gestionarlos de forma directa y “sin la intermediación de nadie”.

En lo relativo a actividad industrial, Caballero ha destacado el conocimiento y la interlocución que los alcaldes tienen con el tejido industrial de su territorio. A estos efectos, también se ha pedido la gestión directa y la participación del 15% en los Fondos Next Generation EU.

Igualmente, y en materia de turismo, Caballero ha puesto de relieve la capacidad aglutinadora de los Gobiernos locales y ha llamado la atención sobre la importancia local en la estrategia de sostenibilidad en destinos turísticos.

Maroto, que ha detallado cada uno de los capítulos del Plan de recuperación y de los fondos asignados en estos ámbitos, ha señalado el protagonismo de los Ayuntamientos y se ha referido a su papel desempeñado durante la pandemia en relación a la protección de las empresas de sus territorios. La reunión de esta tarde se enmarca en la serie de contactos directos que la FEMP viene manteniendo con representantes del Ejecutivo, contactos con los que se marcan la presencia de los Gobiernos Locales como actores del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia.