El Servizo de Axuda no Fogar: Vigueses Distinguidos... pero sin vacunar

Recién nombrados Vigueses Distinguidos, pero con un porcentaje de vacunación contra el COVID-19 del 15% –solo 56 de los 374 profesionales que dieron su consentimiento–, cifra que permanece inmóvil desde, al menos, mediados del pasado mes de marzo. Es la contradictoria situación que padecen los trabajadores del Servizo Municipal de Axuda no Fogar (SAF) de Vigo, la única ciudad de Galicia en la que se da este anómalo escenario y uno de los pocos concellos en los que todavía está pendiente de concluir el proceso de vacunación de este colectivo. El Concello, la empresa adjudicataria del servicio –Servisar–, los propios empleados y la Plataforma SAF Galicia han movido cielo, mar y tierra para desencallar esta coyuntura “preocupante”, que depende de la administración autonómica.

“Estamos indignados. Se ha dado mucha publicidad desde la Xunta diciendo que se nos iba a vacunar prioritariamente por ser de alto riesgo, a pesar de no estar reconocido, ya que desarrollamos un trabajo de cuerpo a cuerpo con pacientes que tienen todo tipo de patologías. Somos sociosanitarios, todos con titulación, es un trabajo en el que hay mucho contacto con personas vulnerables”, denuncia Antonio Suárez, administrador del grupo de Vigo de la plataforma SAF Galicia. “Visitamos cuatro, cinco o seis domicilios cada día. Pedimos que se vacune a toda la plantilla cuanto antes; hay compañeros que han recibido las dos dosis y otros, solo una. Hemos enviado correos a la Valedora do Pobo, a la Xunta... hemos llamado a todas las puertas. La respuesta de Sanidade es que se ha paralizado la vacunación por el problema de AstraZeneca, pero no nos convence, puesto que, en otros colectivos, ya se ha retomado. Y que conste que la empresa se ha portado estupendamente para lograr que nos vacunen, no es su culpa”, añade.

"Somos sociosanitarios, todos con titulación, es un trabajo en el que hay mucho contacto con personas vulnerables" Antonio Suárez - Plataforma SAF Galicia

En el detalle de la cronología de los hechos, la concejala encargada del departamento de Política Social, Yolanda Aguiar, señala que, el 9 de febrero de este año, la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) se puso en contacto con el Concello porque, por orden de la Xunta, es la entidad encargada de recopilar los datos de todo el personal que ha de ser vacunado en cada SAF. “El 13 de febrero, días antes de vencer el plazo, la Concejalía de Política Social le remite con firma electrónica a la Fegamp una diligencia aportándole los datos de los 374 trabajadores que han prestado su consentimiento para ser vacunados y, una vez enviado, avisa de ello por correo electrónico al gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. El 18 de febrero, se le manda un correo a incidencias.benestar@xunta.es en el que se le remite ese listado. Ese mismo día, incidencias le pide a la adjudicataria que acredite en un listado que esos 374 trabajadores pertenecen a la empresa y el responsable de la empresa le vuelve a enviar el listado a la Xunta. Es decir, la Xunta tiene los listados por tres vías”, apunta.

Un millar de dependientes

Aguiar asegura que ya ha enviado correos a Sanidade para alertar de esta situación y se ha puesto en contacto con el gerente del área sanitaria de Vigo y con el secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes. Hasta la fecha, según traslada la responsable municipal, ninguno ha explicado por qué todavía continúan sin vacunar más de 300 trabajadores del SAF del municipio olívico. Los últimos avisos se enviaron esta misma semana.

“Les hemos remitido un correo explicando lo que sucede y una comunicación formal por registro con expediente electrónico solicitando que se pongan en contacto de forma urgente con el Concello para aclarar esta anómala y preocupante situación. El miércoles, me llamó el secretario xeral de Sanidade. Me dijo que no entendía qué había pasado y que se pondrían en contacto con la Fegamp. Le dije que no es momento de buscar culpables, sino soluciones, y le pedí que nos diga cuándo van a vacunar al personal del SAF. Me explicó que no le había llegado el listado completo de la Fegamp, pero, si tuvo un lapsus la Fegamp, Sanidade tienen esa información por otras dos vías. Me dijo que me llamaría si había novedades”, apunta, a la vez que muestra su “extrema preocupación” por la paralización de la vacunación del personal del SAF, un colectivo “que atiende a más de 1.000 grandes dependientes” en la urbe olívica.

Mejora de las condiciones

Antonio Suárez pone el acento en el “contraste” que existe entre la situación que están viviendo y el reconocimiento de Vigueses Distinguidos. “Estamos muy agradecidos por la distinción, pero queremos que nos vacunen, se reconozca la importancia del sector y mejoren las condiciones laborales: es por lo que lucha la Plataforma SAF Galicia”, concreta. Denuncia la “invisibilidad” de su trabajo, así como la “precariedad”: “La mayoría de los empleados tienen jornada parcial y los sueldos son muy bajos. Además, tenemos que llevar nuestros propios coches para movernos y pagar nosotros la zona azul o los parkings”.

“Estamos muy agradecidos por la distinción, pero queremos que nos vacunen" Antonio Suárez - Plataforma SAF Galicia

Suárez critica que el servicio de ayuda en el hogar esté privatizado “en la mayor parte de los concellos, incluido Vigo”, ya que “eso conlleva malas condiciones”, y advierte que, si un trabajador de este gremio se contagia de COVID-19, “no se considera baja laboral”. “El Gobierno no nos reconoce esto. Para que nos den la baja, tendríamos que demostrar que nos infectamos trabajando, sin embargo, a los sanitarios se les da por hecho”, zanja.