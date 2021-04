El vuelo perdido de Vigo que conmocionó a España y acabó en la "Mujer Muerta"

Carlos Pérez: "El retraso del avión me salvó la vida; al día siguiente me quedé frío"

El atleta olímpico vigués Carlos Pérez tenía solo 23 años. Aquel trágico día tenía que haberse subido al Languedoc Vigo-Madrid. "Debía coger ese avión para participar en Barcelona en la carrera Jean Bouin". Por la mañana, a primera hora, fue a las oficinas de Aviaco, situadas en Marqués de Valladares, para que lo trasladaran al aeropuerto. "Me dijeron que el avión aún no había salido de Barajas. Que me avisarían. Pero pasaron las horas, y nada", recuerda.

Ese retraso le obligaba a salir demasiado tarde de Vigo. "Mi única opción para poder coger luego un avión en Madrid hacia Barcelona era tomar un vuelo que no llegaba hasta las doce de la madrugada. La carrera era a las 9 de la mañana del día siguiente. Apenas iba a tener tiempo para descansar. Llamé a la organización para cancelar mi asistencia. Me salvó la vida. Al día siguiente, cuando vi la noticia de la desaparición del avión en el FARO DE VIGO, me quedé frío", asegura.