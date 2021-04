¡Qué “Nación” la de Marga Ledo!

Y está el trabajo último de Margarita Ledo (sexta por la izda.), claro, que veis en la foto entre el equipo con el que obtuvo con Nación el premio al mejor documental en los Mestre Mateo, tras recibir en Sevilla otro a la mejor dirección. Por cuarta semana, aún podéis ver esa cinta en el vigués cine Salesianos o en el Numax de Santiago aparte de otras ciudades españolas. Un película sobre las trabajadoras de Pontesa, que combina personajes reales (excurrantes de esa fábrica) con actrices que están en la foto como Mónica Camaño (de Cangas), Eva Veiga (de Pontedeume), Mónica de Nut (compositora y cantante de Oia residente en Vigo), como también está Mercedes Peón, autora de la música. Me respaldo en fuente solvente para decir que Nación es una película importante para Galicia, una obra brillante que nos define, esencial para añadir al Novo Cinema Galego del que Margarita Ledo se siente parte y que ha defendido con energía desde su labor como investigadora catedrática de US, teórica del documental o comisaria.

Premios a vigueses del cine

A estas alturas de mi vida estoy iniciándome en el mundo de las series televisivas y escribo hoy agradablemente sorprendido por La cocinera de Castamar, digan lo que digan los que saben que sabe Dios qué dirán. Pero más contento me han puesto los resultados de los premios Mestre Mateo porque han situado en cabeza a una parte de esos cineastas vigueses de los que aquí hemos hablado reiteradamente hace días. Sí, sí, hemos visto cómo se han destacado películas de las que nadie se imagina el esfuerzo que hay detrás dada la falta de medios y su compromiso con el cine más independiente. Pelis como Anima, Lúa Vermella, 9 Fugas, Xoves de Comadres, Came... Cintas arriesgadas del Novo Cinema Galego como, pensando en Vigo y su área de influencia, ONS de Alfonso Zarauza, el gran triunfador de la XIX edición de los Premios Mestre Mateo, al alzarse con nueve de los 13 premios a los que optaba. O los actores Antonio Durán “Morris” y Marta Lado, que es de Fisterra pero se educó en Vigo. Pero es que en el reciente MICE, la Mostra Internacional de Cine Etnográfico con base en Santiago, recibió premio a mejor película gallega la viguesa Sonia Méndez con A poeta analfabeta, como obtuvo también galardón el vigués Manu Pedrosa con su Entre pastores y lobos. Y ya no digamos Marga Ledo (ver la foto, hoy vamos de cine).

El misterio de Abilleira

Y, como veo que el anuncio aparecido estos días en las páginas de breves sección de pérdidas y hallazgos de nuestro periódico (que no es el primero), en el que el anunciante, Avelino Abilleira, afirma haber perdido “la paciencia por la parte del Areal”, está suscitando mucha curiosidad... Me comprometo a desvelar toda esa historia, que tengo celosamente guardada y que ya ha sido desvelada en parte en un libro cuyo autor no quiero hoy citar para no dar pistas pero del que obtuve la información. El martes, ya que esta sección descansa el fin de semana, sabréis qué se esconde tras ese anuncio de Avelino Abilleira. Le dedicaré espacio principal a tan misteriosa historia. Pero os adelanto que la “paciencia” es también un objeto de uso monástico, catedralicio, coral... de apoyo, como podréis ver en un buen diccionario.