La primera dosis ya llega a los grandes dependientes

Pero la directora de Apamp, Concepción Somoza, reclama la vacunación de forma urgente también para los dependientes de grado uno y dos, ya que aunque en el centro de día funcionan con grupos burbuja para evitar posibles contagios, lo cierto es que ahora se juntan usuarios que han recibido la primera dosis con otros que no. “No se puede separar a unos y otros. Y los de grado uno y dos también tienen que ser considerados porque tienen grandes complicaciones de salud”, explica Somoza. Además, se reclama que se vacunen a los cuidadores y a todos los familiares que conviven con los dependientes, para evitar posibles sustos y que el virus pueda entrar en el centro.

Y es que hay que recordar que desafortunadamente hace un mes el centro de día de Apamp tuvo que cerrar temporalmente tras un bote de coronavirus que afectó a ocho usuarios y tres profesionales. Y esto provocó que familias enteras de los usuarios acabasen contagiadas.

Pilar Estévez, hermana de Emilio, usuario de Apamp con parálisis grave que ha recibido la primera dosis, relata su caso. “Yo me encargo de los cuidados de mi hermano, y en casa en total somos cuatro personas. No tiene sentido que convivamos personas que no estamos vacunadas con alguien que sí lo está. Queremos reiterar que los dependientes tienen unos derechos y las autoridades sanitarias y los políticos deben tenerlos en cuenta como prioritarios en una situación como esta”, explica Pilar, que vive con Emilio y el resto de su familia en Candeán.