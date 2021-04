El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha retirado a Elena Espinosa, la concejala más contestada por los sindicatos, la responsabilidad de Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento, que pasará a la concejalía de Contratación, Patrimonio y Gestión Municipal, que lleva Patricia Rodríguez Calviño.

Según ha explicado el regidor en rueda de prensa, esta decisión obedece a la necesidad de reforzar la actuación en el área de Economía, Empresa y Seguridad, donde Espinosa continúa como teniente de alcalde, ante la gran cantidad de proyectos que Vigo presenta a los fondos europeos de recuperación.

"Tendremos que redoblar nuestra atención a las empresas, a la economía y a los proyectos europeos porque Feijóo no existe en Vigo, no está presente en esta ciudad y no forma parte de la economía de la ciudad, porque no sabemos nada de él desde hace meses", ha justificado Caballero.

En todo caso, la ex ministra de Pesca ha sido varias veces objeto de críticas por sus actuaciones en los últimos meses, la última por una sentencia del Contencioso Administrativo que pone en tela de juicio el nombramiento de jefes de servicio del Ayuntamiento de forma discrecional y exige que se atienda al mérito y a la capacidad, asunto sobre el que ha incidido el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, tras el anuncio de Caballero.

"El alcalde ha desautorizado a Elena Espinosa, que no podía continuar como concejal después de la sentencia del caso de los enchufes y de los nombramientos a dedo del personal municipal", ha dicho Marnotes, que ha recordado que "ha habido más sentencias", además de problemas con los Bomberos, la Policía, o el personal que no ha cobrado cantidades que se le debían.

"Ha sido un auténtico caos la gestión como concejala de Elena Espinosa desde que tomó posesión. Efectivamente hemos pedido su renuncia y su relevo muchas veces y por fin el alcalde ha hecho lo correcto que es quitarle esa responsabilidad. Lo que pedimos ahora es que se cambie el rumbo de esa concejalía y por fin las decisiones que se tomen sean de acuerdo a la ley", ha cerrado Marnotes.