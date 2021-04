Beade en flor

Podéis ir a Japón durante su “sakura”, podéis ir al Valle del Jerte, al Alentejo portugués y hasta al mismo Lugo y su ribera del Miño (Sanfiz, Belesar, Líncora o Pincelo) si queréis ver estos días el bello espectáculo de los cerezos en flor, pero tampoco es necesario que viajéis tan lejos porque en Vigo mismo tenemos nuestro Jerte (aunque no tan floral) como veis en esta foto de Alba Villar tomada en la parroquia de Beade. Casi no hay ahí terreno particular sin alguno de estos árboles del género “prunus”, lo que permite celebrar su anual fiesta de la cereza, de la que uno ha sido jubiloso pregonero. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, escribió Neruda.

Tres libros del “saber Muguruza”

Para llegar a los 80, el jesuita Fernando Moreno Muguruza ha tenido que pasar su infancia y juventud en varios pueblos de Castilla tras su padre, notario, terminar Preu en Valladolid, obtener la licenciatura en Filosofía y Letras en Madrid, la de Psicología en Granada y la de Teología por la Universidad Pontificia de Comillas-Madrid. Y, en medio, decidir si ser ingeniero como sus abuelos y atender máquinas, o jesuita y atender almas: eligió esto último. Pero hoy hablo de Fernando (que vive con el Hermano Bailón) porque acaba de publicar en Amazon tres libros que son el resultado de 50 años simultaneando la consulta psicológica con el apostolado pastoral (y la confesión), por lo que ha logrado una enorme experiencia de la vida y los problemas. Me recuerda Fernando al claretiano Atilano Aláiz, que vive también en Vigo y ha publicado casi 50 libros, porque hay temas que preocupan a los dos. En esa trilogía que podéis adquirir ahora del jesuita (https://amzn.to/2MMJhTa o su correo, fernando.moreno@colegioapostol.com) hay temas como amor, acepta ción, dolor, hijos, placer, soledad, vida en común de pareja, vida interior, padres.... Uno es El jardín interior, otro Comunícate para ser feliz y un tercero ¿Qué dijo Jesús?”, cien frase elegidas por él, que lo considera un revolucionario, aplicadas al presente. Echad una ojeada, gente de poca fe.

Las Voces Graves de Xela Arias

Estoy oyendo una pieza del Coro de Voces Graves de Vigo para entrar en materia. Y es que como cada año este coro prepara un tema coral con el propósito de realzar la figura de la persona a quien se dedique el Día das Letras. Me cuenta Alberto Abal que en este, dedicado a Xela Arias, dicha obra será estrenada por el coro junto con otra de Curros Enríquez e incluyendo también de Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro, Álvarez Blázquez, Alfonso X y Manuel María. Todavía no tienen fecha fija de estreno, que será, siempre que las condiciones lo permitan, este próximo mes de mayo. Además los de Voces Graves están trabajando en un proyecto conjunto con la Biblioteca Xela Arias de Chapela y el IES Chapela, último centro en el que trabajaba esa inolvidable mujer. La letra del tema coral es de Xela Arias, por supuesto, pero la música es cosa de Juanjo Cura, un argentino radicado en Vigo con un currículum tan brillante como cantante, compositor, director, educador y hasta escritor que Vigo puede sentirse orgulloso de su residencia en la ciudad, a la que le da mucho I+D musical. Buscad, buscad en Internet y veréis.