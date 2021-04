Candados de amor

Ya sabéis que a veces la declaración de amor se escenifica o simboliza con un candado con las iniciales de los enamorados colocado en un puente, cerca, puerta, o algún otro mobiliario público. Una vez cerrado, se tira la llave para simbolizar el amor inquebrantable. ¡Ay, ingenuos míos, rezad para que no tengáis que buscarlo bajo el agua para no faltar a la palabra si el amor desaparece! Mirad, mirad unos cuantos en uno de los espigones del Náutico vigués, que nuestra fotógrafa Marta G. Brea ha descubierto. ¿Tendrá que bucear alguno de los que han puesto ahí sus iniciales para recuperar la llave y reabrirlo por su amor frustrado?

Reactivemos la Senda Verde

¡Cómo se nota que uno no es senderista que ni siquiera sabía lo que es en Vigo la Senda Verde! El otro día me tomé un café con mi asesora de vinos (aunque ella tira por los de Masset, una vieja y diversificada marca del Penedés), María Jesús Tievo, y resulta que me habla de esa Senda Verde como precioso proyecto que uniría Vigo y Chapela ya realizado en unos estupendos 400 metros por la antigua vía del tren, pero paralizados por renuncia de la empresa. Se suman al café otras viguesas como Mary Carmen Martínez Seren, Ángela Rodríguez, Maya Pérez... que dudan si mandar una carta al alcalde Caballero como la que ya mandó mi asesora vitivinícola preferida. ¿Qué fue de esa Senda Verde anunciada a bombo y platillo en la última campaña electoral municipal?, le preguntarían. Ciertamente, nuestro alcalde está volcado en proyectos de gran envergadura y mayor necesidad en Vigo, pero no parece que este camino oxigenante y pensado para la buena salud de los vigueses esté fuera de su alcance. Ahora el tramo construido sale de Maestro Chané aunque va a salir de la nueva estación de Urzáiz, y sería un pulmón de la ciudad ese verde trayecto que, si se reactivara, podría ser el germen para caminantes y ciclistas de otro que llegara a Vilagarcía. ¡Qué bonito y qué pena su parálisis!

Un gallego en Etiopía

Yo creo que fue en 2018 la última vez que recorrió Etiopía el fotógrafo vigués Augusto Rodríguez, que tantas veces visitó África con su cámara. Allí tiene como amigo y guía al misionero gallego y escritor Juan González Núñez, que lleva a en Etiopía 45 años, al que ya le hicimos en FARO sus memorias y esperamos su visita –ahora imposible- a Vigo. Hace seis meses está en su nuevo cargo de Administrador Apostólico en la ciudad de Hawassa. Cuenta el religioso que Etiopía sigue con sus grandes conflictos étnicos, y en zonas como la que él vivió de Gumuz hubo muchas muertes en una situación totalmente caótica, con misiones cerradas en diversos puntos. Ahí tenéis a un gallego de unos 75 años peleando entre peligros, respaldado por su fe en Dios, contra la pobreza de ese pueblo.

Multas por pandemia

Habría que preguntar cuántas multas se han puesto en Vigo por reuniones o fiestas en pisos y cuántas se han cobrado o quedarán impunes. De ser así dejarán sin sentido el esfuerzo policial, escépticos a los vecinos que cumplen y riéndose a esos infractores, que arriesgan la salud ajena.