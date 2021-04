El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó esta mañana que en Vigo se han detectado dos variantes de la cepa brasileña del coronavirus que afectan ya a 30 personas. Según se explicó, se trata de “jóvenes de menos de 30 años sin relación conocida entre ellos”. Por esta razón, anunció un estudio “minucioso” de todos los casos positivos para rastrear el origen, así como un cribado en Vigo entre la población joven.

Feijóo explicó que el primer caso fue una persona procedente de Perú, pero no se ha descubierto la relación con los demás infectados. “Conviene poner un círculo de seguridad a estos casos”, explicó tras el Consello de la Xunta.

Aún así, en cuanto a la evolución de la pandemia en Galicia, el presidente de la Xunta considera que tras la Semana Santa “todo parece indicar que no hay un rebrote” del virus. Lo cual no quiere decir que no le preocupen las nuevas “amenazas”, en relación a la detección de nuevas variantes del virus.