Destacar la “calidad” del pequeño y mediano comercio de la urbe, que ofrece “confianza, seguridad y garantía”, y poner en valor los productos que venden, los “mejores y a muy buen precio”. Son los mensajes que el Concello quiere trasladar a los ciudadanos a través de una “importante campaña de promoción” de estos establecimientos, que pasan por un momento complejo debido a la pandemia y a la competencia en internet.

Así se pronunció el alcalde, Abel Caballero, quien subrayó la necesidad de apostar por los negocios locales no solo por su calidad, sino también porque “todo lo que se gasta en el pequeño y mediano comercio de Vigo se queda en Vigo”.

El regidor presentó a los responsables de la federación Vigo Comercio esta iniciativa, con la que el gobierno municipal anima a consumir “en cada barrio de la ciudad”. En el encuentro con el mandatario local, estuvieron el presidente de la entidad, Roberto Giráldez, el vicepresidente, Rubén Pérez, la presidenta de honor, Encarna Álvarez, y el gerente, Raúl Fontán.

Según detalló Caballero, la campaña se llevará a cabo con publicidad en las calles y en los medios de comunicación con lemas como “Compra no comercio de Vigo. No comercio da túa rúa, do teu barrio, atoparás o mellor”, “Confianza, seguridade e garantía” y “Todo o que gastas queda en Vigo”.

La iniciativa, además, contempla organizar actividades lúdicas teniendo en cuenta las medidas anti-COVID-19 en todas las zonas comerciales de la ciudad con el objetivo de atraer a la clientela. Para facilitar los desplazamientos entre y hacia estas áreas, el Concello prevé emplear el bus turístico.

Confianza para recuperarse

Uno de los propósitos de la campaña presentada por la entidad municipal es que la gente confíe en el pequeño y mediano comercio, que es la receta para la recuperación del sector, como aseguró Roberto Giráldez en una entrevista concedida a FARO en febrero.