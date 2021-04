Reigosa: “Vigo es el campus central que menos entusiasmo genera en Galicia”

El rector defiende el traslado a la ciudad para impulsar una matrícula “decreciente” | Confía en ocupar los espacios vacíos con empresas y crear un parque científico tecnológico

El rector defiende el traslado de titulaciones a la ciudad para impulsar una matrícula “decreciente” en el campus por razones demográficas y, en mayor medida, debido al “efecto disuasorio” de su ubicación geográfica, la más alejada de un entramado urbano en Galicia. "Vigo es el campus central que menos entusiasmo genera. Los alumnos eligen antes Santiago, Lugo y A Coruña para cursar la misma titulación”, subrayó Manuel Reigosa durante una sesión del Claustro que se prolongó durante más de cinco horas y en la que la mudanza de la Universidad al centro figuraba como penúltimo punto en un denso orden del día.

Durante su intervención, el rector relacionó la captación de alumnos con su “comodidad” y expuso la hoja de ruta planteada por el equipo de gobierno para que las escuelas y facultades que así lo decidan se muden a López Mora y a la ETEA, dos posibilidades que estarán abiertas “por un tiempo limitado y luego desaparecerán”. Insistió en que As Lagoas-Marcosende no será “desmantelado” y que los edificios que queden vacíos serán ocupados por empresas. De esta forma, los nuevos inquilinos y los centros de investigación ya existentes conformarán “el parque científico tecnológico del sur de Galicia”.

Hoja de ruta.

Tras reunirse con los decanatos y direcciones y asistir a todas las juntas de centro, Reigosa compareció ante el Claustro con una propuesta “disruptiva” ante la que pide que “se piense a largo plazo”, en los próximos “15-20 años”, y “se deje fuera el debate partidista”. Se creará una comisión para elaborar el texto de la consulta a los alumnos y trabajadores de los centros con posibilidades de mudarse a Vigo. Y a finales de mayo, la Universidad dispondrá de los resultados de sendas encuestas realizadas a estudiantes de Secundaria y egresados. Una vez que se pronuncien los centros, se realizarán los estudios de viabilidad financiera y de análisis de riesgo. Y el planteamiento final será debatido en el Consello de Goberno y el Consello Social.

¿Qué pasará con el campus?

Las titulaciones que decidan no mudarse permanecerán en As Lagoas-Marcosende y los espacios vacíos, “un problema menor” para Reigosa, serán ocupados por centros de I+D de empresas y plantas piloto siguiendo “la fórmula de Citexvi”. Junto con los centros singulares e institutos de investigación que ya tienen presencia allí, el campus se convertiría en el parque científico tecnológico del sur de Galicia.

Razones para la mudanza.

Además de la curva demográfica, que se traducirá en una “tremenda caída” de potenciales estudiantes, el equipo de gobierno arguye que el campus resulta poco atractivo frente a otros más urbanos y que la “supervivencia” económica de la Universidad depende de la captación de estudiantes. El rector destacó que Vigo se ha quedado “rezagado” frente a Ourense y Pontevedra, donde la ocupación supera la oferta de plazas. “Está funcionando peor y en cuanto a la demanda en primera opción la tendencia es decreciente”, aseguró. Sostiene además que “es muy difícil, sino imposible” convertirlo “en una ciudad universitaria al estilo anglosajón” y que el transporte público solo podrá mejorar “ligeramente”. Además de facilitar la movilidad de los estudiantes, defiende que la mudanza reforzará la presencia de la Universidad en la ciudad y que ésta también se verá beneficiada por sus actos sociales y culturales.

Dos opciones a corto plazo.

En respuesta a algunas de las críticas que ha recibido la mudanza, Reigosa se refirió a los cinco edificios que la UVigo ya tiene “esparcidos” a día de hoy en Toralla, Torrecedeira, O Berbés y ETEA. La sede de López Mora y la posibilidad de contar con más edificios en el antiguo recinto militar de Teis son las opciones más inmediatas para la mudanza de títulos, aunque todavía “no hay ninguna compra cerrada”. El antiguo edificio informático de Caixanova podría albergar “una gran biblioteca” y títulos de la rama humanística, mientras que la ETEA podría acoger la Facultad de Ciencias del Mar. Respecto a los edificios de los juzgados, Reigosa dijo que la posibilidad “está abierta pero es lejana”. La mudanza exigirá un esfuerzo presupuestario que la Universidad no puede asumir en su totalidad, pero para el que confía contar con el apoyo de las administraciones.

Campus de Peniche.

La Universidad comprará a Zona Franca “uno, dos o tres” de los cuatro edificios del complejo de López Mora en función de lo que decidan los centros. El cuarto inmueble albergará otra iniciativa que implica a investigadores de la Escuela de Telecomunicaciones. Reigosa defendió que la movilidad desde allí a Torrecedeira es más sencilla que entre los edificios de As Lagoas-Marcosende.

Campus de Teis.

La UVigo ya es titular del Faraday, que albergará tareas institucionales y de investigación, y sus negociaciones con Zona Franca para la cesión gratuita del Siemens, según Reigosa, “van bien”. También le ha solicitado a la Xunta el traspaso de la titularidad del Morse sin coste para la Universidad. Y ayer reveló que incluso se plantean construir “un edificio nuevo”. El rector aspira a que las reformas de Siemens y Morse sean financiadas por el Gobierno gallego.

Críticas por la falta de información y estudios previos

La propuesta de traslado generó un inusitado número de intervenciones entre los claustrales, la mayoría, para criticar la falta de información previa y de estudios de viabilidad que la justifiquen, así como por incluir esta decisión histórica en un orden del día cargado de cuestiones. También se puso en cuestión el argumento de que la mudanza impulsará la matrícula.

“Es una visión muy simplificada de la realidad. Plantearse como hecho diferenciador dónde se imparte una titulación es pobre. El punto de partida debería ser si ese cambio va a suponer una mejora de la formación”, planteó Elena Alonso, directora de la Escuela de Minas y Energía.

Ciencias del Mar ha solicitado más información sobre superficie, equipamientos e impacto del traslado sobre la docencia y la investigación. “Los estudios de viabilidad deberían ser anteriores al pronunciamiento de los centros”, expresó el decano, Miguel Ángel Nombela. “Conceptualmente. la ETEA es el sitio ideal, pero el desconocimiento nos hace tener reticencias. Tenemos miedo a decir que sí y que luego la investigación se quede arriba por falta de espacio”, añadió la vicedecana, Elsa Vázquez.

El profesor Iván Area reclamó más debate en torno “a una de las decisiones más trascendentales” de la institución y apuntó que no formaba parte del programa electoral de Reigosa ni de su oponente. Alberto Dafonte afeó al rector que tilde las críticas de “partidistas” y el representante del alumnado, Luis González Varela, mostró su preocupación por los costes y la “dispersión” de facultades en áreas de la ciudad “sin aparcamiento, ni zonas verdes ni servicios específicos” para los universitarios.

El rector aseguró que no comprometerá las arcas de la institución –”No vamos a pedir préstamos, no seremos los derrochadores”– y lamentó que a ningún equipo anterior se le exigieron tantas explicaciones cuando construyó edificios. “En algún centro me dijeron que dimitiese porque no era digno. Creo que hay una sobreactuación por el hecho de que queda un año para las elecciones”, argumentó.

MUDANZA HISTÓRICA

Posibilidades “por un tiempo limitado” Reigosa asegura que la oportunidad en López Mora y la ETEA tiene caducidad, por eso plantea la mudanza antes de las elecciones.

“Rezagado” en cuanto a matrícula Se quiere impulsar la matrícula en Vigo, que “funciona peor” que Pontevedra y Ourense.