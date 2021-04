Los Novoa y las FFP3

No sabía uno que en Vigo se puso en marcha hace un año un proyecto pionero en producción de mascarillas a nivel nacional. La culpable es la empresa I-Leverauto con sede en la zona industrial del Caramuxo en Vigo, y resulta que ya es líder en el sector y el fabricante de mascarillas FFP3 de la más alta calidad (hay otras empresas viguesas pero fabricando quirúrgicas), sobre todo para el uso en Sanidad. La familia Novoa es la propietaria de esta compañía y con ello se muestra otra vez la capacidad emprendedora de los vigueses. Los Novoa fabrican también FFP2, pensadas para la gente de la calle. Ahí tenéis a promotores y trabajadores, posando para FARO.

A Isabel, hermana de José

O sea que me tengo que enterar en Salamanca de que en Vigo tenemos a una salmantina llegada al menos hace 24 años no solo enamorada de la ciudad, no solo con dos hijas al menos gallegas sino que lleva trabajando en nuestro Servicio Galego de Saúde. Sí, sí, Isabel Martín Bravo, llevas casi un cuarto de siglo prestando tus servicios en esos maravillosos, demandados y esforzados equipos contra el cáncer, concretamente tú en enfermería oncológica radioterápica, y veo que te has movido aquí y allá como en las jornadas de enfermería vividas en Valencia en 2015 en un congreso sobre tu área de trabajo. Y yo tengo que enterarme en mi última experiencia gastronómica en Salamanca, a donde voy mucho por necesidades del guion. Estaba yo comiendo en Lavacavieja un sabroso tataki de vaca vieja marinada en soja y el dueño y promotor de ese restaurante, que yo considero el mejor de Salamanca en carnes, José Martín Bravo, no solo es teniente de alcalde en Villamayor, y propietario de grandes carnicerías, sino tu mismo hermano. Pues cuando vuelvas de vacaciones a tu ciudad y visites el restaurante de tu hermano, en el centro, te recomiendo el steak tartare, el scotish bisté o el T-bone de vaca vieja; José sabe de carnes y sus mejores cortes. Y apuntadlo los padres vigueses con hijos aquí estudiantes.

Pepiño el de Redondela

Leo que Xosé González Martínez, Pepe para quienes le conocemos, fue uno de los ganadores de los Premios da Cultura Galega entregados hace unos días. ¿Y cómo no? Incluso quienes no somos activistas en su mismo empeño sabemos que nadie ha hecho, desde el esfuerzo personal y sostenido contra viento y marea, tanto por la promoción y defensa de la lengua gallega en las últimas décadas. Director de la revista “Lingua e Dereito”, que edita la Universidad de Vigo, ex presidente de la Fundación dos Premios da Crítica de Galicia, fundador de organizaciones varias... no cabría aquí su enorme currículum por la dinamización de la lengua y cultura galega. No solo es justo e indiscutible el premio, incluso tardío.

Y Paulino Campos de REDE

Y también hace unos días, con muy buen tino, el BNG propuso a mi colega Paulino Campos, presidente de REDE, como Vigués Distinguido. Claro, en esa labor de defensa de los derechos de personas residente y dependientes fue un pionero, yo soy testigo de que antes de que todo se precipitara con el COVIDE él ya andaba peleando a tumba abierta y casi en solitario en denuncia de las condiciones de vida en estos centros. Se anticipó mucho a la catástrofe que vino después.