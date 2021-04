La práctica totalidad del plantel del servicio de mantenimiento de las zonas verdes del Ayuntamiento de Vigo decidió en la asamblea celebrada el pasado viernes convocar huelga indefinida el próximo lunes 19 de abril ante los incumplimientos en materia laboral y salarial por parte de la UTE adjudicataria del servicio, Zonas Verdes de Vigo, formada por Acciona Medio Ambiente-Mantiene.

Desde la federación de Servicios de la CIG, central sindical que preside el comité de empresa, señalan que la UTE está incumpliendo el pliego de condiciones del concurso, que obliga a contratar a más personas a tiempo completo. “El propio alcalde presumió en los medios de comunicación, pero solo hicieron contratos parciales de tres días y de 15 horas, en lugar de toda la jornada”, denuncian.

“Esto, además de al personal, afecta a las empresas que no se presentaron al concurso precisamente por el deber de tener que hacer más contrataciones, y ahora la UTE no respeta el pliego. Al mismo tempo, se está produciendo un incumplimiento en el pago de los salarios, ya que hasta el día de ayer no estaban abonando el plus de 20 euros al mes. Otra irregularidad tiene que ver con la liquidación entre empresas, toda vez que el convenio deber a la que sale y a la que entra a pagarse entre ellas para que el personal no vea reducidas las liquidaciones, pero lo que hicieron fue pagarle la liquidación conjunta, no respetando el convenio”, apuntan.

Además, subrayan que la UTE modifica los horarios del personal sin previo aviso y sin negociación: “La empresa pretende utilizar el COVID para cambiar horarios y establecer horarios de invierno y verano, cosa que no tienen en el convenio de aplicación”. En este sentido, desde la CIG-Servicios denuncian que este cambio de horarios “a la carta” vulnera el derecho de conciliación de todo el plantel.

Por todo esto, muestran su apoyo a la huelga indefinida que decidieron convocar los trabajadores del servicio de mantenimiento de las zonas verdes e insisten en que la UTE tiene que respetar tanto el convenio colectivo como el pliego de condiciones. Finalmente, recuerdan que el comité de empresa ya les trasladó todas estas cuestiones a los responsables municipales.