Un año más, el alumnado del CEIP Castelao, el colegio de Navia –el barrio con mayor índice de población joven– seguirá adscrito al IES Valadares y por lo tanto desplazándose hasta 10 kilómetros de su casa por la ausencia de un instituto más próximo con plaza.

La construcción de un IES en Navia continúa siendo una de las necesidades principales para la ciudad; tanto que la Consellería de Educación tiene reservado 50.000 euros para la redacción de este proyecto. Pero el mismo no se ha podido ejecutar debido a que la Xunta todavía no cuenta con el terrenos que acogerán el futuro centro educativo. “El IES será una realidad cuando se cumplan dos premisas: que el Ayuntamiento de Vigo ceda los terrenos, algo que aún no sucedió, y que después firmemos con él el convenio para la construcción del centro”, afirman desde Educación. La Xunta afirma que este convenio no se puede rubricar sin saber de qué terrenos dispone y si son válidos para su uso educativo.

Expropiaciones

Recientemente, se iniciaron las expropiaciones de 202 parcelas para ampliar el polígono de Navia, proceso que deberá estar concluido en julio, por lo que la construcción de 1.600 viviendas de protección pública está más cerca de ser una realidad. Pero sin noticias del instituto.

El que sí ha sido objeto e una reforma integral es el colegio, el CEIP Castelao, donde la Consellería invirtió hasta 3 millones de euros para dar cabida a 450 escolares, que para cursar la ESO deberán desplazarse a varios kilómetros de sus casas.