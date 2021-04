Air Nostrum no prevé recuperar a corto plazo su conexión con Bilbao, uno de los servicios que perdió el año pasado Peinador por efecto del COVID y su severo varapalo al tráfico aeroportuario. Desde la compañía explican que siguen “analizando con detenimiento la evolución de la demanda y el comportamiento del mercado en Vigo con la voluntad de recuperar más vuelos en cuanto sea posible”, pero reconocen que, al menos en corto plazo, no retomarán el enlace vasco. “De momento y a la luz de los datos actuales no contemplamos operar la ruta Vigo-Bilbao de manera inmediata”, apuntan.

La aerolínea anunciaba esta semana la reactivación del enlace Santiago de Compostela-Bilbao, que se operará jueves, viernes y domingos, como parte de un refuerzo en un 40% de su oferta de plazas en abril.