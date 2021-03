Terapia en las aulas para desatar el nudo emocional del COVID

“Quiero jugar en el patio con mis amigos y no puedo. Me da rabia”. “¿Por qué ya no puedo compartir mis pinturas?” “¿Hasta cuándo usaremos mascarilla?” Con cientos de preguntas como estas los más pequeños tratan de entender el devastador y repentino cambio que ha sacudido nuestras vidas en el último año: el COVID-19. Estos interrogantes traspasan los muros del hogar, pesan en las mochilas del colegio y aprietan en la garganta.

La librería ITES, la única especializada en psicopedagogía de toda Galicia, impulsa el primer y más completo proyecto psicoeducativo dirigido al profesorado para acompañar a los alumnos de infantil y primaria a través de las experiencias vividas a raíz de la pandemia. “Nos involucramos con sus autoras porque no hay prácticamente nada como esto publicado”, explica Javier Vilanova, responsable de la marca en Vigo.

“Alumbrando túneles” se compone de un libro, láminas, fichas de trabajo y una guía para docentes que arroja luz sobre las sombras del COVID-19: confusión, incertidumbre, tristeza, nerviosismo... “La lectura narra la historia de un niño y su profesora, y cómo sus vidas se entrelazan por el virus. Mucha gente se va a sentir reflejada”, explica Vilanova. Las láminas son una adaptación de la historia para los alumnos más pequeños, cada una centrada en una emoción sobre la que reflexionar. Por su parte, las fichas proponen ejercicios que giran sobre los sentimientos que han aflorado durante estos meses. “Permiten abordar la rabia, el estrés, la frustración, el duelo… proponen actividades sobre palabras que muchos niños han escuchado, como ERTE o confinamiento, pero que no entienden. Es una guía-juego adaptada a su vocabulario que les permite ponerle nombre a lo que sienten y comprender lo que escuchan en el mundo exterior”, describe el librero.

Para transitar por esta “terapia” dentro de las aulas y desatar esos nudos en la garganta, los docentes cuentan con una guía psicopedagógica que les permite detectar y abordar alteraciones emocionales o de conducta entre los alumnos. El pack completo, que cualquier profesional de la educación puede adquirir, cuesta 57 euros, pero el material también se puede comprar por separado, como el libro, por ejemplo, por 15 euros.

Educación emocional en los colegios

La suspensión de las clases, la incertidumbre, las restricciones, la distancia social… han puesto de manifiesto la necesidad de incluir la educación emocional en las aulas. La propia Consellería de Educación ha anunciado un “plan de bienestar emocional” para que la situación causada por la pandemia “no influya negativamente en la convivencia de los centros y en los resultados académicos” de los alumnos. Para Javier Vilanova es imprescindible en unas aulas cada vez más diversas y con nuevas problemáticas: “Además de enseñar materias es necesario que nos enseñen a expresar lo que sentimos. Y para ello habría que formar a los profesores”.

Señala que un buen recurso sería precisamente “Alumbrando túneles”, proyecto que impulsa desde ITES: “No estaría mal que la Xunta lo enviase a los colegios para ayudar a todos esos niños que lo están pasando mal”.

Una botica para las dolencias del aula

¿Qué material tienes relacionado con…? Es la pregunta que más responde Javier Vilanova. En ITES disponen gran multitud y variedad de recursos para abordar cuestiones como el síndrome de Asperger, dislexia, atención, memoria, iniciación lectora, discalculia...Pero también para abordar situaciones no estrictamente relacionadas con el aprendizaje pero que influyen en él, como un divorcio o separación, un duelo por la muerte de un familiar… “Hay infinidad de temas que abarcamos: desde acoso en las aulas hasta problemas familiares. Hay juegos terapéuticos y bibliografía para los padres, para los docentes… Hasta tests que permiten detectar si un niño tiene depresión o si sufre bullying”, detalla el librero.

En los 20 años de ITES en Vigo, Javier Vilanova ha visto crecer la bibliografía dedicada a las dificultades de aprendizaje y cómo se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Y de forma paralela, cómo ha aumentado el interés por parte de los profesionales de la educación (profesores, psicólogos, logopedas, PT - especialistas en Pedagogía Terapéutica-) y de los padres. “Había problemas que antes no se conocían, ni cómo descubrirlos. Ahora se detectan antes porque hay más herramientas que permiten abordarlos de forma precoz”, explica.

En los últimos tiempos ha notado una mayor demanda de recursos relacionados con la convivencia, las habilidades sociales y la inteligencia emocional. “Cada vez vienen más niños de fuera y necesitamos que ellos se adapten y adaptarnos nosotros a ellos. Por ejemplo, me han pedido diccionarios visuales para alumnos árabes que no hablaban ni una palabra de español. Para entenderse con ellos necesitaban una ayuda de emergencia, algo con imágenes que les permitiese comunicarse”, detalla.

Los clientes de ITES son mayormente profesionales de la educación, tanto de centros públicos como privados, aunque la librería también atiende consultas particulares e incluso búsquedas “casi imposibles”. “Algunas veces nos han preguntado por materiales muy específicos, incluso extranjeros o antiguos, que encuentro después de mucha labor de rastreo e investigación”, explica Vilanova.

Además de literatura especializada en psicopedagogía, ITES también dispone de material psicotécnico y tests psicológicos que distribuye a algunas empresas de recursos humanos para la selección de candidatos, con pruebas de aptitudes y personalidad para realizar un primer cribado entre los aspirantes.