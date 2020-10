Ya han pasado cinco años desde que Broken Peach abriera una terrofífica tradición que no falta a su cita cada otoño: publicar un vídeo en el que no sólo se someten a una espectacular transformación, sino que también versionan un clásico de la música, con el Samaín o 'Halloween' como telón de fondo. Aquel 2015, la banda viguesa rompió todos los registros, tras lograr más de cinco millones de visualizaciones con un video clip en el que interpretaban su versión de una de las canciones de la película Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton This is Halloween, que solo en su página de Facebook superaba los 5 millones de reproducciones, y que situó a uno de los lugares más mágicos de Galicia en el mapa de la internet: el bosque encantado de Aldán.

En esta ocasión la banda vuelve a inspirarse en el universo Tim Burton, con la versión de Remains of The Day, una de las canciones que componen la banda sonora de La novia cadáver, película que cumple 15 años desde su estreno. El lugar escogido para llevar a cabo su particular aquelarre musical ha sido el Pazo de Lourizán, una casa señorial situada en el concello de Pontevedra.

El lanzamiento, esperado y aclamado por sus fans, supera ya las 100 mil visualizaciones en tan sólo un día, y se prevé que sume muchas más, a tenor del éxito que cosecharon con sus anteriores producciones en las que rinden tributo a una de las fiestas más arraigadas de Galicia. Tras This is Hallowen, la agrupación de soul y rock, fundada en 2010, versionó el tema de Marilyn Manson Personal Jesus, que alcanzó el millón de visualizaciones. En 2017, casi llegan a esa cifra con I Put A Spell On You de Hocus Pocus. La cinta "Dumbo" también tuvo hueco entre sus interpretaciones con la puesta en escena de Pink Elephants On Parade, en 2018. Y una especial versión con Bad de Michael Jackson y Ghostbusters fue la elegida por los vigueses para publicar en otoño de 2019.

Más de 125.000 mil seguidores en Youtube

Los Broken Peach no sólo están de enhorabuena por el estreno de su particular Remains of The Day, y es que pronto recibirán el reconocimiento de haber superado el umbral de los 100.000 seguidores en YouTube -su canal ya tiene 126.000 suscriptores-, curiosamente, la mayor parte de ellos norteamericanos. No obstante, no han querido celebrar este hito hasta poder contar con la preciada placa conmemorativa que la entidad facilita a sus creadores. “Ya la hemos pedido y la esperamos ansiosos y muy ilusionados”, comentan los miembros, que también afirman que “Cuando llegue lo celebraremos como se merece”.

Su gancho, además del talento para la interpretación vocal y musical, se nutre de una cuidada estética grupal y, en ocasiones, extravagante que ya es su ‘marca de la casa’.