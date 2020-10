Las 93 plazas del albergue de peregrinos de O Berbés se podrán usar en el Xacobeo 2021

La Xunta de Galicia aspira a convertir el futuro albergue de peregrinos de O Berbés en la base del crecimiento del Camino Portugués por la Costa, que atraviesa la ciudad, en el marco de la celebración del Xacobeo 2021 el próximo año. Todo estará listo para entonces, según trasladó ayer el vicepresidente autonómico Alfonso Rueda durante su visita a las obras de remodelación de dos edificios abandonados del entorno -que con esta actuación recobrarán una nueva vida- para lo que se destinó casi dos millones de euros.

Acompañado por la delegada territorial en Vigo, Marta Fernández-Tapias, Rueda explicó que las obras concluirán a finales de este año, lo que permitirá que los primeros peregrinos puedan utilizar sus instalaciones a lo largo del primer trimestre del próximo año. "El albergue que Vigo merece y el albergue que Vigo necesita", definió el vicepresidente a este inmueble, más dado el auge que está experimentando el Camino Portugués por la Costa. "Hacemos algo muy importante. Cumplimos con esta ciudad también en lo que se refiere al Camino Portugués en un año fundamental: el año Xacobeo 2021. En el momento justo, creo, porque es de las pocas ciudades que no tenían un albergue público promovido y financiado por la Xunta de Galicia y es cierto que esta variante del Camino Portugués estaba cogiendo cada vez más auge", afirmó Rueda.

Además, el vicepresidente ha vuelto a apelar a todas las administraciones para que se involucren en potenciar el Camino de Santiago, que "enorgullece a todos los gallegos", y urgió la señalización del trazado en la ciudad de Vigo, colaboración que insta al Gobierno local. "Para una persona que no conozca Vigo no es nada sencillo atravesarlo sin ninguna señalización. No tiene ningún sentido", subrayó Rueda, quien "sin intención de ninguna controversia", verbalizó la necesidad de facilitar la vida a los peregrinos para que tengan una buena experiencia y no tengan que recurrir al GPS o a los vecinos de la ciudad para atravesarla.

El albergue de Vigo se enmarca en un plan de inversión de la Xunta, recordó el vicepresidente, para la construcción de ocho albergues en la comunidad que vienen a sumarse a la existente red pública de albergues.