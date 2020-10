El Concello tramitará las multas por no usar mascarilla para que "no queden sin castigo"

El Concello tramitará finalmente las sanciones por incumplimientos de la normativa sanitaria (casi todas por no llevar mascarilla) con el respaldo de un informe del Consello Consultivo de Galicia que faculta a los ayuntamientos para ello. No obstante, el alcalde, Abel Caballero cree que ese dictamen "no ofrece base jurídica suficiente". Por ello, insiste en pedir a la Xunta "una norma que atribuya competencias" sancionadoras a los concellos.

Hasta ahora se acumulan, desde el inicio de la pandemia, alrededor de 500 denuncias (eran 460 hasta el viernes 9), lo que supone "un porcentaje ínfimo sobre la población de Vigo, los negacionistas del Covid, pero las tramitaremos por responsabilidad" y como muestra de "voluntad de cooperación". "No vamos a permitir que las transgresiones queden impunes. No sería bueno que cunda en la ciudad la imagen de que se puede incumplir porque no hay castigo", dijo Caballero.

"Es una norma de la Xunta que deben controlar y sancionar los concellos, cuando en otras comunidades es el gobierno autonómico el que lo hace", criticó el regidor, que aprovechó para reclamar de nuevo información detallada, segregada y actualizada a diario sobre la evolución de la pandemia en Vigo.

Caballero manejó ayer datos del pasado día 14, cuando Vigo aparecía en el "mapa de colorines" de la Xunta en nivel de alerta dos, cuando los casos PCR acumulados en una semana eran 161, con lo que tendría que aparecer en amarillo y no en naranja, según el alcalde.

Se ha quejado de que tuviera que conseguir ese dato por medios distintos a la Xunta y añadió que "quiero los datos para evitar estos errores. Lo digo sin afán de crítica, desde la cooperación".

Por otra parte, Caballero alertó del incremento del nivel de contagio en el área de Vigo en los últimos diez días, y por eso ha pedido "mucho cuidado". "Ni una broma. Ninguna confianza. Mucha prudencia, cautela, mascarilla, distancia social y, sobre todo, cuidado con las reuniones familiares y de amigos", dijo.