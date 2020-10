Condenado un empleado de un despacho de lotería por apropiarse de 36.000 euros

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer la vista de conformidad contra el empleado de una administración de lotería acusado de apropiarse de dinero procedente de la venta de billetes y apuestas. N.P.B., que fue despedido tras descubrirse los hechos, aceptó una condena de un año de prisión y devolver los 36.000 euros en que finalmente se fijó la cuantía. La sentencia, dictada "in voce" en la sala, le impone un delito de apropiación indebida. No ingresará en la cárcel, pero condicionado a que no delinca en tres años y a que abone la indemnización, con una primera entrega de 10.000 euros y posteriores plazos mensuales de 700. Ya había pagado 1.000 antes del juicio.

La conformidad supuso una reducción de la pena que inicialmente pedía el fiscal (que era de tres años de prisión y multa) y una notable rebaja de la cuantía en la que se había fijado la apropiación, que en el escrito provisional era de casi 84.000 euros. Con los cambios la cifra se queda en 36.000 y varía la calificación del delito, que pasa del tipo agravado al básico.

Todo ocurrió entre 2013 y 2018, cuando el encausado "fue haciendo suyas" sucesivas cuantías de la venta de billetes y apuestas de lotería que cogía en efectivo de la recaudación de la caja del local.