La vacuna de la gripe llena agendas hasta diciembre con más del triple de interesados que el año pasado

El miedo al actual situación y a las consecuencias que puede tener la coincidencia de la pandemia por el nuevo coronavirus con la gripe, ha disparado el interés por la vacunación en el área sanitaria de Vigo. Ayer se inició la campaña para la ciudadanía y ya había 50.245 citas concertadas para ello, es más del triple que los 14.508 que había en el arranque de la pasada. En casi todos los centros de salud, las agendas están cubiertas hasta mediados de noviembre y en algunos ya llegan a diciembre, según explica la directora de Atención Primaria, la doctora Elena Lorenzo.

Destaca que en estas cifras también ha tenido mucho que ver la labor proactiva de las enfermeras que, desde el 21 de septiembre, llaman a los mayores de 60 años -con prioridad por encima de 65- de su cupo para animarlos. Harán una segunda ronda en noviembre. También están percibiendo más interés de jóvenes y, "aunque no se le va a negar la vacuna a nadie", Lorenzo aconseja que los que no sean población diana tengan una indicación de su médico, porque hay personas en los que no está recomendada, como los alérgicos al huevo.

Señala que para mantener la seguridad están haciendo un "gran esfuerzo" para organizar flujos. Piden a los usuarios que respeten la citación. Aunque no prevén vacunación en pabellones como otras comunidades, tampoco lo descartan si la demanda sube mucho más.





Sara Suárez - Viguesa residente en Madrid

"Solicité la vacunación como desplazada. Paso la mitad del año aquí y ya me habría ido si no fuera por el follón de allí"







Milagros Escudeiro - Usuaria del C. S. de Rosalía

"Normalmente me vacuno, estoy en la tercera edad. Pedí vez con el médico para que me aconseje cuándo"