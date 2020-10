Ocio en Vigo: cinco planes para completar la agenda del fin de semana

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina muchas familias estarán ya buscando planes de ocio en Vigo para completar su agenda. Y, una semana más, la de la ciudad olívica llega cargada de teatro dentro del programa VigoCultura 2020; cine, música e incluso una experiencia de muerte a través del cementerio de Pereiró para la que, aunque las entradas ya se han agotado para esta semana, será posible participar casi día a día hasta el 15 de noviembre.

Teatro Musical: "Dreaming Juliet"

¿Cuándo?: Viernes 16 de octubre

Viernes 16 de octubre Género: Teatro Musical

Teatro Musical Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei)

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) Edad recomendada: + 12 años

+ 12 años Horario: 21.00 horas

21.00 horas Duración: 75 minutos

75 minutos Entrada: 8 euros (puedes adquirirlas aquí)

¿De qué va?

Inspírase en "Romeo e Xulieta" de William Shakespeare para tratar a cuestión máis esencial da existencia humana: o Amor. Cunha linguaxe visual asentada no teatro de movemento, na música interpretada en directo e na danza, Dreaming Juliet crea unha poética universal da paixón.

Na peza do dramaturgo inglés os protagonistas viven un amor prohibido e idealizado, condenado pola familia de ambos. A súa intensa relación ten unha curta duración e un funesto final. Mais imaxinemos que Romeo e Xulieta non tivesen morrido e que o principal obstáculo á súa relación non fose a oposición das súas familias senón as adversidades das rutinas do mundo contemporáneo. Cales serían os soños de Xulieta? En que tipo de home se transformaría Romeo? Que lugar nas súas vidas ficaría dispoñible para o amor?



Teatro: "Olivia y las plumas"

¿Cuándo?: Domingo 18 de octubre

Domingo 18 de octubre Género: Teatro

Teatro Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei)

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) Edad recomendada: + 3 años

+ 3 años Horario: 18.00 horas

18.00 horas Duración: 45 minutos

45 minutos Entrada: 5 euros (puedes adquirirlas aquí)

¿De qué va?

Olivia, a protagonista desta historia, vive nun pequeno pobo preto do bosque. Olivia ten un segredo, e é que posúe un don especial: pode comunicarse cos animais. Grazas a este don, un día descobre que o lago está a secar e que os peixes precisan chegar ao mar. Estes pídenlle que procure plumas para os axudar. Nese momento, Olivia comeza unha intensa búsqueda para recoller decenas de plumas. Pídellelas aos pardais, ás cegoñas viaxeiras, á terrible aguia real...

Pasado o tempo Olivia consegue moitísimas plumas, pero non sabe que facer con elas. Unha noite, mentres mira fixamente ao ceo estrelado, o vento leva cada unha das súas plumas para dar vida a unha auténtica maxia: Olivia entenderá o porqué de tantas plumas, desencadeando nun final sorprendente.



Festival de Cine Inclusivo de Vigo

El viernes 16 y el sábado 17 de octubre se celebrarán los dos últimos días del Festival de Cine Inclusivo de Vigo con varias proyecciones en el Cine Salesianos y también en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo. Puedes consultar toda la programación a través de este enlace.

¿Cómo conseguir las entradas?

El festival que tiene como sedes el Auditorio del Ayuntamiento y los Cines Salesianos aunará un total de 28 proyecciones y tres actividades hasta el sábado 17. Toda la programación es de acceso gratuito hasta completar el aforo, que estará limitado para cumplir con la normativa sanitaria actual. Treinta minutos antes de cada proyección pueden recogerse las invitaciones en la taquilla de entrada.



Vigo, un mar de bandas

Unión Musical de Cabral: sábado 17 de octubre a las 18.30 horas en el Mercado de Teis.

sábado 17 de octubre a las 18.30 horas en el Mercado de Teis. UVCD de Candeán: sábado 17 de octubre a las 19.00 horas en la AVCD de Cabral.

Una experiencia de muerte en Pereiró

Este fin de semana se realizarán las primeras visitas guiadas y teatralizadas al cementerio de Pereiró. Para esta semana ya se han agotado todas las entradas y solo los más rápidos podrán disfrutar de esta experiencia.

¿Cómo conseguir las entradas?

Si no has sido de los afortunados que han logrado plaza para visitar el cementerio esta semana, te contamos aquí cómo puedes conseguir entradas para las visitas que se repetirán en octubre y noviembre.