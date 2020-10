Detenido un joven tras tirar al suelo a su novia de una patada

Un joven de 22 años fue detenido en Vigo por supuestamente tirar a su pareja al suelo de una patada en la calle. Ocurrió en la carretera vieja de Madrid, a donde fue la Policía Local tras el aviso de un agente de Moaña, que estaba de paisano y vio la agresión. La joven pidió que no detuvieran a su pareja ya que vivía en la casa de los abuelos del chico, pero se procedió igual a su arresto. Y hubo otro arrestado, un hombre de 46 años que presuntamente agredió a su ex cuando la mujer fue al domicilio a recoger pertenencias. Él la acusó a ella de ir con unas supuestas tablets robadas, de las que los agentes no hallaron rastro.