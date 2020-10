"Quiero crear en Vigo un grupo de paleobiología para jugar en primera división"

La UVigo se posicionará en dos líneas pioneras de la paleobiología y el desarrollo sostenible gracias al fichaje de dos investigadores que recientemente han conseguido dos prestigiosas ayudas Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC). La viguesa Sara Varela, actualmente en Alemania, y el italiano Mario Pansera se incorporarán en los próximos meses a la institución a través del programa Oportunius de la Xunta para desarrollar sendos proyectos financiados con casi 1,5 millones de euros cada uno. Durante los próximos cinco años, crearán sus propios grupos y aspirarán a convertirse en referencia.

La investigadora viguesa regresará a finales de este año al campus en el que se formó como bióloga para abrir una línea de investigación puntera en la comunidad internacional. Sara Varela, que se incorporará al grupo de Ecología Animal, reconstruirá los procesos de evolución y extinción ocurridos en la Tierra durante los últimos 540 millones de años, una información que también resultará vital para ayudar a determinar el impacto del cambio climático en el futuro del planeta.

El proyecto MAPAS ( Mapping biodiversity cradles and graves) seleccionado por el ERC intentará a responder a las "grandes preguntas" sobre la vida y el clima que todavía hoy constituyen una incógnita para los expertos: "Se trata de conocer hasta qué punto el clima puede explicar la biodiversidad. Y entender qué ocurrió en el pasado nos ayudará a predecir qué podría pasar en el futuro. Una de las preguntas que intentaré responder es por qué la diversidad en el mar es menor que en la tierra. Si se debe a que se produjeron menos extinciones o a que aparecieron menos especies. Quizá también tiene que ver con el hecho de la fragmentación en tierra es mayor. No nos centraremos en ninguna especie en particular sino en la vida general y el clima. Es un proyecto muy teórico y ambicioso".

El objetivo es elaborar mapas de la distribución geográfica de los procesos evolutivos a lo largo del tiempo y se fijarán etapas de 5 millones de años. Varela creará su propio equipo, al que se incorporarán a principios de 2021 una decena de expertos en programación, física del clima, paleontología o biogeografía. "Mi intención es crear un grupo internacional y de referencia en paleobiología para jugar en primera división. La Universidad de Vigo ha mejorado muchísimo y cuenta con investigadores de gran experiencia. Quiero demostrar que también es posible hacer buena investigación en este ámbito además de en todo lo relacionado con el mar", comenta esta experta en paleobiogeografía y paleomacroecología

Varela ya ha podido constatar el interés generado por su proyecto en el resto de la comunidad científica. "Me ha escrito mucha gente de Inglaterra y también de Suecia e Italia", revela.

La investigadora colaborará desde Vigo con el Instituto Postdam para la Investigación sobre el Cambio Climático, además de mantener el contacto con el Museo de Historia Natural de Berlín, al que se incorporó en 2017 con una prestigiosa beca Humboldt.

Su proyecto también contempla la divulgación de resultados gracias a la participación de la ilustradora Cirenia Aris Baldrich y el reputado "paleoartista" Douglas Henderson, muy conocido por sus reconstrucciones de especies del pasado como los dinosaurios. También prevé la organización de una exposición en la ciudad de Vigo y en el Museo de Historia Natural de Berlín.

"Además de publicar artículos y acudir a congresos, queremos que la gente entienda lo que hacemos y la importancia de los estudios que desarrollamos. Todo el mundo es curioso y le gusta aprender sobre los dinosaurios, unos animales fantásticos que fascinan, o cómo la vida evolucionó desde el océano a la tierra", destaca Varela.

Doctora por la Autónoma de Madrid con un estudio sobre la extinción de la hiena manchada europea durante el Pleistoceno, ha forjado su carrera en diferentes instituciones de España y otros seis países. Y, aunque especializada en los grandes mamíferos terrestres, también ha colaborado en estudios sobre algas o el temible y cinematográfico megalodón. La científica viguesa planeaba desde hace tiempo su regreso. y, tras conseguir la Starting Grant, se puso en contacto por correo con la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio.

"En este campo queda todo por descubrir. Hemos clasificado los fósiles por tamaño y antigüedad, pero todavía no entendemos cómo funcionaban los ecosistemas ni las relaciones entre especies o con el clima. Lo que ya estudiamos en el presente tenemos que aplicarlo ahora para todo el pasado. Por tanto, lo bueno y lo malo es que queda mucho trabajo y por mucho tiempo. Y estamos en un momento muy bueno porque empieza a haber modelos del clima de época anteriores. Los escenarios pasados son básicos para saber si entendemos los procesos bien", apunta.