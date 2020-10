Ieside inicia su Exponential MBA con un modelo formativo que fusiona aulas físicas y virtuales

El campus de Vigo de Ieside arranca mañana su Exponential MBA a través de un modelo académico "diferencial, adaptable e innovador". El programa se impartirá combinando la presencialidad física con la virtual, y está dirigido a estudiantes recién titulados. Se trata del único máster oficial de España especializado en la gestión exponencial y digital, combinando los conocimientos impartidos en su MBA con un certificado superior en Exponential and Digital Business, aunando las claves para un liderazgo empresarial en el nuevo entorno. El nuevo programa de Ieside aborda los desarrollos tecnológicos clave de esta era, desde la inteligencia artificial o el big data hasta la biotecnlogía y la nanotecnología y potencia las competencias digitales de los estudiantes, quienes además podrán poner en práctica el modelo de gestión exponencial sobre empresas reales. La formación se complementa con una estancia en NOVA School of Business and Economics de Lisboa.