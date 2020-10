El área vive el mayor repunte de contagios desde mayo con 5 concellos en el primer nivel de alerta

Vigo, Ponteareas y Cangas llevan, al menos, dos semanas en el primer nivel de alerta por el numero de nuevos casos detectados. Mos y Porriño se suman en estos últimos siete días. Y Tui, mejora su situación y vuelve a pintarse de verde -nivel 0- esta semana, pero mantiene la alarma en el mapa de la incidencia acumulada a 14 días. Esta es la información que se desprende en el área de los gráficos con datos por concellos hechos públicos para toda la ciudadanía por primera vez ayer por Sanidade.

La situación del área, en comparación con el resto de Galicia, no es mala, pero ha empeorado en los últimos dos días. Los Sergas en Vigo -que hacen el corte a las 18 horas del día anterior, momento en el que remiten los datos al Ministerio de Sanidad- informan de 51 nuevos diagnósticos en cada uno de los dos últimos días: 102 en 48 horas. El mayor repunte desde el principios de mayo. Las peores jornadas en esta segunda ola. La nueva web de datos de Sanidade pasa informar con cifras de la medianoche, lo que cambia las cifras -62 detecciones el miércoles y 29 el jueves-, pero sigue reflejando ese cambio en la tendencia descendente que el área llevaba en las dos últimas semanas.

No parece haber ningún brote de grandes dimensiones. De los declarados el jueves, hay cinco vinculados al ámbito familiar que suman 18 casos. Uno de los mayores es el de un grupo de amigos aficionados al fútbol, en Tomiño, que acumula cinco positivos, por el momento.

El Sergas apuntó el jueves a los jóvenes como parte de la explicación de este pico. Precisamente, en la madrugada de ayer, la Policía Local disolvió una fiesta de 18 estudiantes de entre 18 y 20 años en la habitación de una residencia universitaria ubicada en la calle de Príncipe. Ninguno llevaba mascarilla. Daniel Couto, presidente del Consello de Estudiantes de la Universidad de Vigo está convencido de que se trata de "una minoría no significativa", mientras que "la mayoría está demostrando ser muy responsable ya desde la primera ola". "Tenemos que ser ejemplares", pide. También Ana Fragueiro, delegada de alumnos en Relaciones Laborales, subraya que no ha tenido conocimiento de ningún encuentro de este tipo. Critica a los alumnos que sí los celebran: "Luego van a clase y su irresponsabilidad me ataca a mí.

El Sergas no se basa en los casos por cada cien mil habitantes para estimar los niveles de alerta. Solo en los nuevos diagnósticos y propone horquillas diferentes para municipios de más de 100.000 habitantes y de menos. Así, Vigo está en amarillo por localizar entre 83 y 166 casos en la última semana, mientras que el resto, por detectar entre 7 y 14. Si lo proyectamos sobre la población para poder comparar territorios, resulta que en el municipio olívico hubo entre 28 y 56,5 casos por cada cien miel habitantes -los epidemiólogos consideran que con menos de 50 la situación está controlada-, mientras que Mos se movería entre 52,8 y 92,5. Sanidade argumenta que optó por los intervalos porque, en concellos, un brote familiar de 5 miembros ya supondría una incidencia muy alta.

Otros datos nuevos que aporta la Sanidade es que el 54% de los infectados en el área son mujeres.

¿Qué deriva Ourense a Vigo?

En los hospitales del área hay 22 contagiados ingresados, cinco de ellos en UCI. Uno de ellos es un paciente del área sanitaria de Ourense que ha aprobado un protocolo e desvíos para poder aliviar su UCI. Remitirán al Álvaro Cunqueiro a aquellos pacientes que crean que puedan llegar a necesitar UCI; que sean positivos confirmados que lleguen de su casa; que estén hemodinámicamente estables y con nivel verde o amarillo en el triaje; y que acepten.

El plan de contingencia del Chuvi contempla dotación para 75 puestos de UCI en el Cunqueiro, pero se podrían habilitar más en las antiguas UCI o quirófanos del Meixoeiro.