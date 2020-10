La madre de Déborah, ante su primera declaración: "No hay crimen perfecto, solo una mala investigación"

Dieciocho años después de la muerte de su hija Deborah, Rosa Neira declaró por primera vez en la causa judicial. La sala de Tui que investiga el caso, que en uno de sus últimos autos dejó abierta la posibilidad de un asesinato, citó a la madre de la joven viguesa para relatar lo ocurrido en los días previos a la desaparición de la joven así como los diez restantes hasta el hallazgo de su cadáver en una cuneta de O Rosal, escenario camuflado entre pistas falsas.

La madre de Déborah Fernández-Cerveza llegó al juzgado este viernes poco antes de las 9 de la mañana y visiblemente emocionada celebró esta comparecencia que califica como "una pequeña victoria". "No hay crimen perfecto, hay una mala investigación. Para mí es una pequeña victoria después de tantos años poder decir lo que he vivido. Pido justicia y pido saber la verdad. No vengo sola, sino de la mano de Déborah, de mis hijos, de mi marido y de miles de personas anónimas", narró Rosa minutos antes de su declaración como testigo en el marco de estas actuaciones reabiertas en noviembre de 2019 tras casi una década archivadas.

Rosa Neira llegó acompañada por una de sus hijas, Rosa Fernández-Cerveza, la hermana de Déborah, que también se pronunció sobre esta citación. "Llegar hasta aquí sí nos da cierto aliento a seguir buscando la verdad. Para la familia es un día muy importante", apuntó.