Caballero: "Nunca voy a tolerar un tren por el medio de la ciudad"

La conexión ferroviaria de Bouzas, que la Autoridad Portuaria solicita desde hace años al Gobierno central, nunca será una realidad, al menos mientras Abel Caballero sea alcalde. Así lo ha dejado claro el propio regidor, en unas contundentes declaraciones que echan por tierra cualquier pretensión del Puerto de mejorar sus enlaces por tren.

El argumento municipal es rotundo: "Nunca voy a tolerar un tren por el medio de la ciudad" porque "esta propuesta de la autoridad Portuaria implica un nuevo viaducto sobre la ría, romper la urbanización Sotavento, parte de la avenida Atlántida, de Europa, Castelao, incluye otro puente sobre el río Lagares... un desastre", señala Caballero.

Además, el alcalde reafirma su rechazo en que "Citroën no quiere el tren en la fábrica y ningún coche de Citroën va a ir a ese tren. Si la gran industria de Vigo no cree que sea buena idea y no va a ser para sus coches, ¿para qué es ese tren?", se pregunta el regidor, que enfatiza también, a su juicio, su escaso efecto sobre la actividad portuaria: "Solo serviría para importar algunos coches del extranjero, pero implica romper toda la ciudad. Mientras yo sea alcalde, nuestros informes serán totalmente negativos, ni por Beiramar, ni por Gran Vía ni por Castelao".

"La ciudad es para la gente, humanizada y con aceras más anchas. Ya logré que el eje Atlántico circule por túnel, y ahora no voy a consentir que metan un tren machacando medio Vigo", concluye.

La conexión ferroviaria del Puerto, ahora vetada por el Concello, fue planteada a Adif hace dos años, con un diseño de varias alternativas entre las que se apostaba por una de enorme complejidad técnica, cerca de cuatro kilómetros y un presupuesto estimado de 400 millones.

Además de la construcción de un segundo puente en Alcabre para la circulación exclusiva de ese tren de mercancías que entre o salga del macrorrelleno de Bouzas, el dibujo incluye una vía subterránea que atraviesa la avenida de Coia y Traviesas extendiéndose hasta alcanzar la avenida de Madrid donde se uniría a la salida sur del AVE, "una salida que no existe", como se ha encargado de recordar el alcalde.

La falta de conexión ferroviaria en Bouzas es una carencia que penaliza cada año al Puerto en los informes de competitividad de la asociación nacional de fabricantes de automóviles y su puesta en marcha duerme en algún cajón de Adif desde hace meses.

La postura tan rotunda ahora conocida del alcalde deja claro que el proyecto seguirá en el mismo cajón algún tiempo más.