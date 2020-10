Una viguesa recurre una sanción de 600 euros por saltarse el confinamiento

El término confinamiento se ha convertido en uno de los vocablos del año. Sin necesidad de acudir a la RAE, todo ciudadano lo asocia a la obligación de permanecer recluido en un domicilio y más desde que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19: prohibición o restricción de movimientos y circulación de vehículos, uso de mascarillas... excepto en situaciones excepcionales. Y una de ellas es la que alega una vecina de la urbe viguesa para recurrir la multa de 601 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno en el primer juicio de estas características que se celebra no solo en Vigo, sino en toda la provincia de Pontevedra.

Los hechos se remontan al 22 de marzo de 2020. Tal y como relata la representación legal de la recurrente, la joven discurría por un parque próximo a su vivienda. "Por parte de la Policía se entendió que estaba incumpliendo el confinamiento marcado por el Estado de Alarma", afirma el letrado. Sin embargo, esta vecina alega que se encontraba camino a la farmacia para la adquisición de mascarillas, una de estas excepciones recogidas en el Real Decreto. "No se cumplen todos los parámetros para que tenga que ser sancionada, se vulnera el principio de tipicidad y en ningún momento se produce una desobediencia a la Policía", amplía el abogado.

Por parte de la Subdelegación del Gobierno, administración competente para la emisión de las multas, la Abogada del Estado argumentó que la mujer ya había abonado la mitad de la sanción impuesta -que eran 601 euros- y que por lo tanto aprovecharse del beneficio de la rebaja de la multa por pago adelantado suponía "un reconocimiento del hecho". "La recurrente se acogió al pago voluntario del 50% de la multa y con esta conformidad está reconociendo los hechos, que se encontraba en la vía pública con cumplir ninguna de las excepciones para ello. Lo que no se puede hacer luego es venir a impugnar", sostiene la letrada.

Entiende a mayores la representante legal de la Subdelegación provincial que de atender a este supuesto, todos los sancionados por cualquier otro motivo se beneficiarían del pago voluntario y este "perdería todo su sentido". "La interesada conocía la limitación de la libertad de circulación y no puede ampararse en la necesidad de un requerimiento previo para que tenga que cumplir dicha obligación ", amplía la abogada del Estado.

El juez, titular el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, deberá ahora dirimir sobre dos cuestiones jurídicas, no sobre los hechos en si: existía o no causa de excepción por parte de la mujer que afirma se dirigía a la farmacia -no se presentó tíquet alguno de su consumo en la misma, ni un mapa que indique sí realmente se encontraba entre su domicilio y la farmacia- y, en cuanto a la tipicidad, si el hecho de que un agente de policía extienda un boletín de denuncia eso signifique que se ha producido una desobediencia por parte de la identificada.

Sanciones

Una de las pruebas documentales presentadas por las partes, en concreto la Abogacía del Estado, se trataba de un informe firmado por el vicesecretario de la Subdelegación del Gobierno en el que reflejaba que desde marzo hasta el pasado 6 de octubre, las fuerzas y cuerpos de seguridad efectuaron cerca de 4.150 propuestas de sanción, elevadas a esta Subdelegación, de las cuales en 915 casos, la persona se acogió al pago anticipado del 50%, cerca de 800 alegaron -de las cuales la mitad fueron archivadas- mientras los restantes siguen en proceso de trámite.

Este es el primer juicio que se celebra en Vigo y provincia de Pontevedra por incumplir el confinamiento decretado por el Estado de Alarma, pero no será el único. Los juzgados vigueses cuentan con más de una veintena de procedimientos que se turnarán en las salas de vistas.