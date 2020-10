Ocio en Vigo: cinco planes para disfrutar en familia el fin de semana del Puente del Pilar

¿Qué hacer en Vigo el próximo fin de semana coincidiendo con el Puente del Pilar? La agenda de ocio infantil y para adultos vuelve a estar repleta para el viernes, sábado y domingo 9, 10 y 11 de octubre. Circo, teatro, rutas de senderismo guiadas y gratuitas... Una nutrida oferta de actividades para todas las edades, buena parte dentro de la programación de VigoCultura 2020.

.

¿Qué tiempo hará en Vigo? La situación meteorológica mejorará respecto a los días del arranque de esta semana. El sol se impondrá a las nubes y permitirá ampliar el abanico de opciones con actividades al aire libre.

Y, los que prefieran escapar de la ciudad, pueden consultar los precios low cost que han fijado las tres principales compañías del aeropuerto de Vigo. Para los que se queden en la ciudad olívica, estos son 5 de los planes de ocio de los que podrán disfrutar durante el Puente del Pilar.

¿De qué va?

"Calor" se inspira en la situación en la que viven muchas personas carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas, obligados a marcharse precipitadamente de sus hogares. Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscando un lugar, tanteando a ciegas sociedades y culturas, ciudades y pueblos extranjeros.. Andantes sin tiempo que viajan con la determinación y la esperanza de encontrar su nuevo hogar.Es un proyecto escénico de Jean Philippe Kikolas, un espectáculo para todos los publicos, que combina el clown con las artes circenses, presenta un universo onírico y poético donde el público es invitado a sentir, a imaginar y reír, a pensar y jugar. Se presenta en un espacio escénico único.

Alma (non é hippie) é o primeiro espectáculo de danza vertical de Galicia, unha produción do Colectivo Verticalia, ou o que é o mesmo, das compañías Duelirium e Traspediante, co apoio de Pistacatro.Investiga nas diferentes percepcións sobre unha mesma realidade, os diferentes puntos de vista e, daquela, sobre o aparente e as aparencias desde a linguaxe da danza contemporánea, a verticalidade e o movemento.