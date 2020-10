Ocio en Vigo | El Festival de Cine Inclusivo hará visible lo invisible

Hacer visible lo invisible y acercar el cine a todo el mundo. Este es uno de los objetivos del Festival de Cine Inclusivo de Vigo, que se celebrará del 13 a 17 de octubre. Incluso hoy en día, son muchas las personas que no pueden disfrutar de un acto tan cotidiano como ir a una sala de cine. Este año se dedicará además a los profesionales de la salud y los servicios sociales.

¿Cómo lo conseguirán? A través de la aplicación desarrollada por ONCE AudescMobile, todas las personas con algún tipo de discapacidad visual podrán acceder a las proyecciones de la sección de cortos de ficción que tendrá lugar el sábado 17 a partir de las 18.00 horas en el Auditorio del Ayuntamiento. Este pase tam bién será accesible para las personas con dificultades auditivass ya que habrá intérprete de lengua de signos.

La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en intercalar información sonora en los huecos de mensaje de las producciones audiovisuales, para explicar a las personas con discapacidad visual los aspectos más significativos de la imagen que no pueden percibir . Estos comentarios se refieren a la descripción de personajes (gestos, atuendo, etc.), datos sobre el lugar donde suceden los hechos y acerca de la acción que se desarrolla en cada momento. La sección competitiva de cortometrajes de ficción, que será audioescrita y subtitulada, está formada por nueve piezas audiovisuales, tres de ellas gallegas: Homom aquia, Para sempre Malévich y Xoves de Comadres . El resto son: Orquesta Los Bengalas, Operación R.A.E., El método PIGS, There Will be monsters , Loca y

Polter.



Programación

Toda la programación del festival, que se desarrollará en el Auditorio Municipal de Vigo y en el Cine Salesianos, puede consultarse en este enlace.