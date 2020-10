Ferreira justifica la no desinfección de escuelas rurales "pues son aulas burbuja"

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, sale al paso de las críticas del grupo del Bloque Nacionalista Galego en lo referente al inicio del curso escolar en el municipio y asegura que se realizó "de forma impoluta". Los nacionalistas reiteraron ayer sus críticas contra el gobierno local por no desinfectar varias escuelas rurales y después de que en el pleno el gobierno local del PSOE rechazase la propuesta nacionalista.

Ferreira, que pone en valor la gestión de los comedores, la reutilización de los espacios así como el material del que se dispone en los centros educativos, explica que, en el caso del colegio unitario, el ayuntamiento no lleva a cabo la desinfección porque, asegura, "no está recomendado introducir terceras personas en el centro" puesto que se trata de aulas burbujas.

El BNG, a través de su portavoz Manuela Rodríguez criticó al gobierno de Gondomar por "no estar a la altura de lo que las familias esperaban de él" y denunció que no se desinfectan las aulas unitarias de Chaín, Vilaza, Couso e Morgadáns. Ferreira alega que no están llevando a cabo estas tareas de limpieza puesto que "se trata de aulas burbujas y no es aconsejable que entren terceras personas al centro".

Comisión de seguimiento

Además, Ferreira recuerda que está constituida una comisión de seguimiento en relación a la incidencia del Covid-19 en Gondomar. Una comisión, asegura el alcalde, donde además de formar parte las ANPAS, sanitarios, junto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también están invitados todos los grupos políticos. A la última reunión, según anuncia Ferreira, no acudió el BNG.

Finalmente, el alcalde asegura que el ayuntamiento no reparte mascarillas obligatorias entre el alumnado porque "es una tarea que ya la realiza la Xunta de Galicia". Una aportación que permite que sí se repartan entre los vecinos y vecinas y a otros colectivos que lo necesitan. Ferreira pide al BNG que se posicione: o a favor de Gondomar o en contra.

La edil nacionalista, que defendió su moción en el pleno, destacó que "o BNG ten claro que deberá ser a Xunta quen finalmente asuma os custes da implantación dos protocolos, porén, desde os concellos deberanse realizar todos os esforzos necesarios para asumilos inicialmente e non deixar as familias na estacada", afirma Manuela Rodríguez.

"Desde o BNG consideramos que a xestión do goberno municipal neste inicio do curso escolar non está a altura do que as familias agardan del", concluye.