Caballero sube el tono por la falta de datos de la Xunta: "Es por la soberbia de Feijóo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a reclamar ayer a la Xunta que le facilite información de la evolución de la pandemia en la ciudad, y criticó la "negligencia" del gobierno de Feijóo por no entregar esos datos a los municipios y su negativa a "rectificar", que atribuyó a la "soberbia" del presidente gallego. "No tengo ningún dato oficial de los niveles de contagio en mi ciudad. Es una negligencia, un escándalo", criticó el alcalde, que incidió en que "Galicia es la única comunidad autónoma que no da los datos por ayuntamientos".

El regidor olívico puso como ejemplo lo que ocurre en Portugal, donde los municipios "reciben cada día" información de la evolución de la pandemia por parte de su Gobierno. "¿Por qué no copia a Portugal el señor Feijóo y aprende un poquito?", se preguntó.

Según Abel Caballero, es necesario un "cambio de actitud" del presidente autonómico, que está "instalado en su soberbia", y precisó que, si en Galicia y en Vigo hay un bajo contagio del coronavirus, no es mérito de la administración autonómica, sino "de los ciudadanos". Además, el alcalde recordó que, como presidente de la FEMP, ya trasladó al Ministerio de Sanidad la importancia de que las entidades locales tengan esos datos. "Pero la Xunta no hace caso", lamentó.