Aeropuerto de Vigo | Iberia, Air Europa y Vueling multiplican los billetes baratos desde Peinador

¿Es el mejor momento para viajar? Un buen gallego respondería: depende. Y no le faltaría razón. Habrá quien diga que no si considera que pesa más en la balanza la seguridad de quedarse en casa y no ampliar el abanico de posibles contagios por coronavirus. Pero si el dinero es lo que más le preocupa y se siente seguro respetando todas las medidas de seguridad, seguro que opinará lo contrario. Y por eso depende. Lo cierto es que para estos últimos, es sin duda la hora de invertir en viajes. Las aerolíneas siguen con el desplome de precios que iniciaron con la pandemia.

Volar desde o hacia el aeropuerto de Vigo por entre 17 y 30 euros no es nada habitual. Pero ahora sí. Las aerolíneas no consiguen llenar sus aviones por la caída en picado de la demanda a causa del coronavirus y cada semana hay precios de saldo. Tanto, que podría decirse que las tres principales compañías que operan en la terminal olívica se han convertido en low cost. A ello se suma el paso histórico que recientemente dio la "bajo coste" por excelencia: Ryanair. La irlandesa, que opera en Lavacolla y Oporto, llegó a regalar sus billetes para combatir el desplome de viajeros.



Iberia: Madrid

La principal aerolínea del aeropuerto de Vigo ofrece actualmente billetes baratos para volar a Madrid desde tan solo 19 euros por trayecto. Y no es algo puntual. En su página web se puede encontrar esta tarifa para prácticamente todos los días. Eso sí, su oferta de hasta cinco vuelos diarios por sentido de antes de la pandemia está muy mermada. Actualmente ofrece como mucho dos aviones diarios hacia Barajas y hacia Peinador.

Air Europa: Madrid

También Air Europa, que está pasando serios problemas económicos, está comercializando billetes tirados de precio entre el aeropuerto de Vigo y el de Madrid: 19 euros por trayecto. Al igual que Iberia, su oferta de aviones es muy reducida respecto a antes de la pandemia del Covid-19: de cuatro aviones por sentido ha pasado a uno. Además, hay incluso jornadas en las que no tiene ninguno.

Vueling: Barcelona

También la única aerolínea que conecta Vigo con Barcelona (Ryanair abandonó Peinador por los desencuentros con el Concello respecto a las ayudas públicas) tiene actualmente tarifas low cost. Desde solo 17,99 euros por trayecto se puede viajar actualmente a la Ciudad Condal. Tiene, como mucho, un avión diario por sentido. Sin embargo la oferta de aviones se desplormará en noviembre. Para el próximo mes no operará ninguna aeronave en la ciudad olívica los martes, jueves y sábados (ver imagen bajo estas líneas).