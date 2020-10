Navidad en Vigo 2020 | Vigo tendrá un "photocall" para posar con las figuras del portal de Belén

Las actividades que programa el Concello para la Navidad en Vigo 2020 se van conociendo a cuentagotas. Y hoy se ha dado una nueva pista que será una novedad respecto al año pasado. Vigueses y turistas podrán fotografiarse con el Niño Jesús, la Virgen María, San José o Los Reyes Magos. ¿Cómo? Será a través de uno de los populares photocall como los que ya se instalaron el año pasado por toda la ciudad. Pero esta vez con personajes del tradicional nacimiento. Y, aunque las figuras todavía no están decididas, probablemente se represantará a escala real a algunos de los anteriores protagonistas del nacimiento.

Además de esta actividad, el alcalde, Abel Caballero, ya adelantó que el tradiconal árbol no se situará en Porta do Sol y que trabaja en varios escenarios, como una Navidad en streaming, en caso de que la pandemia del coronavirus se complique.

El photocall de Belén se trata de una de las obligaciones que la Concejalía de Comercio ha incluído en el pliego de prescripciones técnicas para la ejecución del tradicional Belén monumental que, al igual que el año pasado, se habilitará en Casa das Artes. "Para acompañar a exposición belenística, habilitarase unha zona de photocall acondicionada e decorada para poder realizar os visitantes fotos con figuras representativas e singulares do Belén, en tres dimensións e con tamaños a escala real, previa presentación e aprobación do servizo de Comercio", se especifica en el citado documento.

Plano de la exposición del Belén monumental que el Concello hará en Navidad en Casa das Artes.

El contrato, licitado por 112.000 euros, incluye la creación del Belén monumental para que pueda ser visitado durante el periodo navideño. Según los requisitos que marca el Concello, deberá tener unas dimensiones mínimas de 14 metros de largo, 8 de ancho y 0,8 de alto. En él deberán quedar reflejados los principales pasajes, ambientes, oficios y construcciones de la época.

Además, en una sala anexa se deberá habilitar una exposición fotográfica. "Nesta sala anexa expoñerase unha colección de fotografías do Belén instalado, explicando as particularidades propias da exposición. As fotografías terán un tamaño mínimo de 100 cm x 50 cm en cor e alta calidade de resolución, podendo ser de menor tamaño se fora para indicar algún detalle concreto dunha imaxe da exposición. O número mínimo de fotografías será de 30 unidades e reproducirán escenas do belén instalado, tales como pasaxes bíblicos, oficios, construcións, elementos locais de Vigo... A carón de cada fotografía estará unha breve explicación desta en tamaño de letra visible para o visitante e en tamaño proporcional á foto. Os textos virán redactados nas tres linguas indicadas: galego, castelán e inglés.

¿Cuál será el horario?

Según se recoje en el pliego de prescripciones de esta nueva actividad para la Navidad en Vigo 2020, los horarios para poder ver el Belén monumental, la exposición de fotografías y poder sacarse instantáneas en el "photocall" de Belén, serán los siguientes: