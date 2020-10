La alcaldesa de O Porriño reconoce contratos verbales para no dejar sin servicios a los vecinos

La alcaldesa de O Porriño (Pontevedra), Eva García de la Torre, ha justificado la realización de contratos "de modo verbal" para garantizar la prestación de servicios mientras no se efectuaba su licitación.

Preguntada tras declarar como investigada por supuesta prevaricación administrativa durante unas tres horas en el Juzgado de Instrucción 2 de O Porriño, la regidora socialista ha afirmado que ha contestado "todas las cuestiones" que se le han planteado y ha precisado que la mayor parte de ellas han sido realizadas por la Fiscalía.

En concreto, en la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, además de posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento.

La alcaldesa ha explicado que cuando asumió este cargo --tras las elecciones municipales de 2015-- se encontró "con un Ayuntamiento en el que los presupuestos se habían prorrogado desde 2012" y "en el que se habían amortizado 28 plazas de operarios". Por ello, ha señalado que se carecía de personal para realizar trabajos de limpieza viaria, desbroces y jardinería.

Ante la falta de empleados, la regidora ha afirmado que se prestaron servicios en virtud de "contratos verbales" mientras no se efectuó la licitación correspondiente, lo que ha incidido en que "lleva su tiempo".

De hecho, la regidora ha defendido que este modo de actuación se debió a la necesidad de garantizar la prestación de servicios a la que obliga la Ley de bases de régimen local. Además, ha valorado que se hayan adjudicado la limpieza viaria y los desbroces y ha recordado que los servicios de zonas verdes se encuentran en licitación.



Críticas al PP

Así, ha achacado esta situación a que el gobierno local anterior, del PP, acudía "de forma recurrente al fraccionamiento de contratos y a empresas amigas para desbroces"."Luego, como no había partida presupuestaria para ello, lo llevaban a reconocimientos extrajudiciales".

"Una cosa es que haya una irregularidad administrativa y otra que haya la intención de cometer un delito, que es una cuestión muy diferente", ha recalcado al tiempo que ha afirmado que el PP es consciente de ello. De este modo, la alcaldesa ha reprobado que "por lo que el anterior alcalde fue absuelto" la denuncien para "ver si de esta cae".

En esta línea, García de la Torre ha achacado esta investigación a "un ardid político" para arrebatarle la Alcaldía y "romper su imagen" perpetado por parte del PP, al que ha acusado de hacer oposición "a través del juzgado". Además, ha insistido en que las denuncias presentadas se relacionan "con hechos que no tienen ningún tipo de relevancia penal".

Adicionalmente, ha asegurado que continuará como alcaldesa durante toda la legislatura y ha avanzado que probablemente vuelva a presentarse a las próximas elecciones municipales. "Si hay alguien que esté frotándose las manos porque me voy, que las deje al frío", ha zanjado una regidora cuya dimisión demandan los concejales de EU-SON, que apoyaron su investidura.

A este respecto, ha criticado que hayan pedido su renuncia sin aportar una explicación clara para ello. "Es muy fácil pedir la dimisión de la alcaldesa para seguir en el pleno o para aprobar el pago a proveedores de los que le consta que han prestado servicios que han facturado", ha reprobado.



Declaraciones previstas

La comparecencia de García de la Torre ha sido la única de las previstas para este lunes celebrada, ya que dos testigos (un exinterventor y el secretario municipal) y un empresario al que también se investiga no han declarado. Asimismo, está previsto que este martes comparezca otro empresario investigado. Sin embargo, no consta que se haya realizado la citación, por lo que es probable que no declare. En el marco del procedimiento también se investiga al que fuera edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (del partido UDDL y antes en el PP), un exconcejal socialista de Limpieza, Orlando Márquez, varios empresarios y dos asesorías.

La investigación se remonta a varios años atrás y, de hecho, se abrieron varios procedimientos por diversas denuncias, entre ellas algunas del PP. Las causas fueron unificadas y se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, así como otros posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento.