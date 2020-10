Un Vigo más unido que nunca: "No renunciamos a nada frente al Covid"

Hubo que esperar hasta el primer sábado de octubre para que Vigo pudiese celebrar su gran gala, la que cada año otorga los máximos galardones de la ciudad. En un Mar de Vigo con aforo reducido por la situación sanitaria, el alcalde, Abel Caballero, puso en valor la fuerza del municipio para recuperarse de esta situación "sin dejar a nadie atrás", recordando a las víctimas del virus y advirtiendo que la pandemia no frenará el impulso de la ciudad.

Lo que no pudo ser en marzo, como es habitual todos los años, fue ayer, el primer sábado de octubre. Una gala de Vigueses Distinguidos atípica. En primer lugar, obviamente, por la situación de excepcionalidad sanitaria, que obligó a tomar importantes medidas de prevención y, sobre todo, a limitar el aforo. Y en segundo lugar la lluvia, que provocó que se celebrase en el auditorio Mar de Vigo en lugar de en los jardines de Castrelos, donde estaba previsto que se celebrara en primer lugar. Pero no por ello la gala fue menos emocionante. Es más, la ciudad mostró mayor unidad que nunca y la emoción fue patente para todos aquellos vigueses que recibieron el reconocimiento de su urbe natal. En un acto plagado de autoridades, como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el delegado de Zona Franca, David Regades, o la recién nombrada delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, el alcalde, Abel Caballero, hizo énfasis en la "responsabilidad como vigueses" de estar "con los que más sufrieron en esta durísima crisis sanitaria". Por eso, "en nombre de la ciudad", mostró su "más sincero cariño a todos los hombres y mujeres que fallecieron, y un cálido abrazo a las familias que lloran su ausencia". "Vigo está con vosotros", reiteró.

En un discurso marcado, como no podía ser de otra forma, por esa crisis sanitaria y la complicada situación financiera que de ella deriva, Caballero puso como ejemplo las anteriores crisis económicas, "de las que conseguimos recuperarnos sin dejar a nadie atrás, con una atención social que no tiene equivalente en ninguna ciudad española". Ahora, por tanto, recordó que desde el inicio de esta pandemia Vigo "redobló la vocación social y triplicó el número de personas atendidas por los servicios sociales y las ayudas de emergencia". También avanzó que esa red de protección se alargará cuanto sea necesario, "porque para esto no hay ningún límite presupuestario". Y para superar esta situación ya anuncia que "no renunciaremos a nada frente al Covid". "No dimos por perdido el turismo en verano y funcionó razonablemente bien, y no damos por perdida la Navidad", advirtió.

En su intervención, que llegó después de entregar los galardones a todos los premiados, no pasó desapercibido el trabajo del personal sanitario de Vigo, nombrado Medalla de Oro de la ciudad, por su "brillante papel en la lucha contra el Covid y en defensa de la salud pública". "Tenemos la responsabilidad de apoyar a los sanitarios para que ellos puedan cuidar de nosotros. Los datos indican que Vigo está respondiendo mejor que otras ciudades, y eso debe servir de acicate para continuar y no bajar la guardia. Porque el coronavirus es una enfermedad letal que sigue entre nosotros", destacó Caballero.

Todos los galardonados, salvo Carlota Corredera, hicieron su intervención en la gala por vídeo en un acto que contó con la aportación musical de la Orquesta 430, que abrió la gala con dos piezas y la clausuró con la interpretación del himno de Galicia.

"Esta ciudad está en buenas manos con sus sanitarios"

El cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas, protagonizó la lectura del acta de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad. "Todos los sanitarios, sin excepción, han respondido a esta situación. Los vigueses están en buenas manos con estos profesionales", destacó en su intervención.

"Somos profesionales que hacemos nuestro trabajo, no héroes"

Trabajadores sanitarios de todas las categorías profesionales subieron ayer al escenario del Mar de Vigo para recoger la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo galardón de la urbe olivica. Benito Regueira (jefe de Microbiología del Chuvi), Luciano Garnelo (pediatra de Atención Primaria), Miguel Moure (celador), Javier Aguado (jefe de Medicina Interna de Povisa), José Antonio Bello (presidente de la asociación de Técnicos de Emergencias), Catalina Lamas (de Vithas Fátima) y Purificación Sánchez (enfermera del centro de salud de Rosalía de Castro) estuvieron presentes en la gala. Todos intervinieron previamente por vídeo, y precisamente la última, Purificación Sánchez, hizo un llamamiento " a que todos los aplausos de estos meses no caigan en saco roto" y apuntar que "no somos héroes, sino seres humanos y profesionales que hacemos nuestro trabajo".

Carlota Corredera - Periodista y presentadora: "Es uno de los días más emocionantes de mi vida"

Ama a Vigo con locura y lo demuestra en todas sus intervenciones en la televisión. Carlota Corredera, periodista y presentadora, dejó aparcada su apretada agenda en los platós para venir ayer a Vigo a recoger el galardón de Viguesa Distinguida, y no ocultó su emoción a la hora de recibir la distinción. "Ni de niña ni de adolescente había soñado con tocar el cielo con las manos, como hoy lo estoy tocando", aseveró.

Julio Picatoste - Magistrado jubilado: "Esta distinción me hace todavía más vigués"

Por toda una vida dedicado a la judicatura, ahora magistrado jubilado y feliz abuelo, Julio Picatoste fue nombrado Vigués Distinguido. En su intervención en vídeo, se vio visiblemente emocionado. Y es que pese a ser natural de Betanzos, gran parte de su vida personal, y sobre todo profesional la desarrolló en Vigo. "Eché las raíces en Betanzos y abrí mis ramas en Vigo", aseguró. "Esta distinción supone un empadronamiento de lujo, me hace más vigués", concluyó.

Iván Álvarez - Policía herido en Cataluña: "Es un orgullo como hijo y nieto de vigueses"

Por su heroicidad en su labor en defensa de la Constitución durante los disturbios en Cataluña, el Concello propuso este año a Iván Álvarez Faginas para ser Vigués Distinguido. Herido gravemente en aquellos incidentes en octubre de 2019, mientras cumplía con su deber, Iván todavía no ha podido reincorporarse al cuerpo por las secuelas que le ha dejado el golpe que recibió. En su intervención, agradeció al alcalde ser la primera persona que lo visitó a su llegada al Álvaro Cunqueiro.

Pilar Vila - Directora Ceip Sárdoma: "Los profesores son un ejemplo de ciudadanía"

Por cumplir 50 años o por su "singularidad", los centros educativos Coleg io Saladino Cortizo, o Ceip Santa Mariña, Ceip Valle Inclán, Ceip Sello, Sárdoma Moledo, Ceip Paraixal, Ceip Javier Sensat, Ceip Igrexa Candeán, Ceip A Paz Tintureira, Ceip Emilia Pardo Bazán, Colegio San Fermín, Colegio Atalaya Cantabria, Colexio Possumus, IES Santo Tomé de Freixeiro, IES Valentín Paz Andrade e IES Castelao fueron nombrados Vigueses Distinguidos.

Carlos A. Valcárcel - Comisario Policía Nacional: "Seguiremos ayudando para acabar con esta situación"

Los cuerpos de seguridad de la ciudad (Policía Nacional, Autonómica, Local, Guardia Civil y Protección Civil recibieron el galardón de Vigueses Distinguidos por su importante labor durante esta situación de emergencia sanitaria y por exponerse para proteger a la ciudadanía. El comisario de la Policía Nacional de Vigo, Carlos Valcárcel, enfatizó en su intervención que "seguiremos ayudando para acabar con esta situación".

Maite Isla - Presidenta Asociación Galega co pobo Saharaui: "También es un reconocimiento para todos los refugiados"

La presidenta de la Asociación Galega co Pobo Saharaui, Maite Isla, recogió el galardón que reconoce a la entidad como Viguesa Distinguida por su compromiso, responsabilidad y apoyo "imprescindible" por un Sáhara que progrese: son décadas de vacaciones en Paz para miles de niños y niñas gracias a esta entidad. Isla defendió que este premio supone un reconocimiento "para todos los refugiados".

Carlos Garrido - Presidente Club Peña Trevinca: "Queremos transmitir el respeto por la naturaleza"

El Club Peña Trevinca cumple 75 años y por este aniversario y sus fuertes lazos con la ciudad también ha sido nombrado Vigués Distinguido. Su presidente, Carlos Garrido, aseguró que su intención es "seguir transmitiendo el respeto por la naturaleza y el deporte". Precisamente este compromiso es uno de las claves para entender esta distinción después de 75 años, y los que quedan, dedicados al montañismo, con ya más de 800 socios.

Alejandro Gómez - Atleta (El Galgo De Zamáns): "Agradezco a la ciudad que se acuerde de mí"

Por su delicado estado de salud no pudo acudir a recoger el galardón (Lo hizo en su lugar su psicóloga Delfina Vicente), pero quiso estar presente a través de una declaración grabada en vídeo, donde agradeció a la ciudad que "se haya acordado de mí" para nombrarlo Vigués Distinguido. Este atleta olímpico, el galgo de Zamáns, es una leyenda del atletismo y, en palabras del alcalde, "un campeón de campeones y un deportista ejemplar".