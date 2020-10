Los sanitarios, Medalla de Oro de Vigo: "No somos héroes, necesitamos recursos"

Vigo celebró esta tarde la gala de Vigueses Distinguidos, una cita, como todas últimamente, marcada por los efectos del Covid-19. Los sanitarios, protagonistas sobre todo desde marzo de su lucha incansable contra los efectos de la pandemia, subieron al escenario del Mar de Vigo para recibir la Medalla de Oro. Además, también fueron galardonados el atleta Alejandro Gómez, 'El galgo de Zamáns; la presentadora Carlota Corredera; el magistrado jubilado Julio Picatoste; y el policía herido en Cataluña, Iván Álvarez, entre otros.

"No somos héroes, somos seres humanos y profesionales que cumplimos con nuestro trabajo. Lo que necesitamos es recursos y herramientas. Esperamos que los aplausos de estos meses no caigan en saco roto", reclamó Purificación Sánchez, enfermera de Atención Primaria, en una cita que se celebró de manera atípica en este mes de octubre y no en marzo, como es habitual, y en el Auditorio Mar de Vigo, en lugar de los jardines de Castrelos, a causa de la lluvia.

Sánchez, para rematar, tras recordar a las víctimas que ha dejado el coronavirus -también compañeros de profesión-, recordó que los sanitarios también están para "cubrir las necesidades emocionales, como los miedos, la tristeza o la soledad".

Abel Caballero: "Tenemos la responsabilidad de apoyar a los sanitarios para que ellos puedan cuidar de nosotros"



Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ensalzó a los sanitarios por su "atención humana y de calidad en circunstancias excepcionalmente extremas", un colectivo que "suple las carencias con pasión", que expone "su salud para cuidar de la nuestra": "Debemos fortalecer el sistema sanitario", abundó.

"Tenemos la responsabilidad de apoyar a los sanitarios para que ellos puedan cuidar de nosotros, de nuestros padres y abuelos, madres y abuelas", continuó Caballero, quien destacó que "los datos indican que Vigo está respondiendo menos mal que otras ciudades", lo que "debe servir de acicate para continuar, no para bajar la guardia porque la enfermedad es letal y sigue entre nosotros".

Asimismo, el regidor tildó a los premiados como "vigueses y viguesas que amplían los valores de Vigo" y "portan con orgullo el nombre" de la ciudad, haciendo que "sea hoy el lugar al que todos miran en la búsqueda de la sana imitación".

Finalmente, el mandatario colocó a Vigo como "una gran ciudad de Europa" que "no renuncia a nada frente al Covid-19": "No dimos por perdido el turismo en el verano y funcionó razonablemente bien, y no damos por perdida la Navidad, haremos todo lo posible para que funcione bien", concluyó.

Ceferino de Blas: "Obraron ese milagro asumiendo riesgos"



El cronista oficial de la ciudad y exdirector de FARO, Ceferino de Blas, se refirió a los sanitarios en la lectura del acta de la Medalla de Oro como los "acreedores" del "supremo galardón que otorga la ciudad de Vigo" por su "profesionalidad evidente", un premio "reservado exclusivamente a los mejores".

"Si hiciera falta un argumento: los vigueses vivieron unos meses terribles de confinamiento, con miedo e incertidumbre, pero había un breve período al día de liberación, cuando sonaban las 20.00 horas, se abrían miles de balcones de todo Vigo para aplaudir a sus sanitarios", explicó De Blas, quien agradeció al colectivo "esa sensación de paz" de "quienes obraron ese milagro asumiendo riesgos".

Finalmente, remarcó que "los sanitarios siempre han gozado de prestigio social" en Vigo, "ejemplo de ello son las calles dedicadas a médicos" porque tampoco "defraudaron a los vigueses durante la gripe española que golpeó a la ciudad de forma cruel en 1918": "Llama la atención el carácter anónimo con el que se comportaron los profesionales. Lo mismo hacen ahora los sanitarios vigueses", sentenció.

También fueron nombrados Vigueses Distinguidos los cuerpos de seguridad de la ciudad (Policía Nacional, Autonómica, Local, Guardia Civil y Protección Civil), la Asociación Galega co Pobo Saharaui y diversos centros educativos de la ciudad (Colegio Saladino Cortizo, Ceip Santa Mariña, Ceip Valle Inclán, Ceip Sello, Sárdoma Moledo, Ceip Paraixal, Ceip Javier Sensat, Ceip Igrexa Candeán, Ceip A Paz Tintureira, Ceip Emilia Pardo Bazán, Colegio San Fermín, Colegio Atalaya Cantrabria, Colexio Possumus, IES Santo Tomé de Freixeiro, IES Valentín Paz Andrade e IES Castelao).