Caballero insiste: "Claro que no vamos a ir en tren a Madrid por Santiago"

"De ningún modo vamos a ir a Madrid por Santiago de Compostela", insistió ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se reunió con el presidente de Renfe, Isaías Táboas. El regidor recordó que subir a la capital para coger el tren de alta velocidad que une A Coruña con Madrid no ahorra tiempo de viaje con respecto al trayecto convencional hasta Ourense por el río Miño.

Caballero reiteró que Vigo no tiene AVE a Madrid por decisiones de Gobiernos presididos por el PP en España y Galicia. En particular culpó a Manuel Fraga, Corina Porro, Núñez Feijóo, Mariano Rajoy y Ana Pastor. "Somos la ciudad más importante de España que no tiene un tren de alta velocidad directo a Madrid", constató Caballero, que responsabilizó al PP de ello e instó a los políticos populares a disculparse. Ahora, recordó, tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, el Gobierno socialista "rescató" la línea directa Vigo-Madrid por Cerdedo y ya se está acometiendo el estudio hidrogeológico del trazado.

Por otro lado, Caballero, en calidad de presidente de la Vigo Convention Bureau, firmó ayer con el presidente de Renfe la renovación del acuerdo que supondrá descuentos del 35% en los importes de los viajes de tren de los asistentes y expositores a congresos, ferias o eventos organizados por esta fundación. Caballero también le transmitió a Isaías Táboas que no acepta la propuesta de Renfe para que los vigueses tengan que viajar a Madrid yendo hasta Santiago.