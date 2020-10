El área baja de los 500 casos activos por primera vez en los últimos diez días

El área sanitaria de Vigo registró el pasado jueves la mayor reducción de casos activos de casi los últimos tres meses. Es más, se ha conseguido bajar la barrera de los quinientos positivos, pasando de 512 a 491 infectados, por primera vez desde hace diez días. Haciendo la comparación con el resto de Galicia, Vigo sigue siendo la segunda demarcación sanitaria con una menor incidencia del virus. La de Ourense continúa en aumento y registra 850 casos, 51 más, a pesar de las restricciones. Los positivos también aumentan en la de Santiago que alcanza los 539, cinco más que en la jornada anterior; dos casos más anota el área lucense hasta los 526. Las demás logran disminuir el número de infectados y en la de A Coruña registran 60 casos menos que en el anterior balance de la Consellería de Sanidade, con 904; en Pontevedra 765, 30 menos; Vigo con 491,(-23) y Ferrol con 128 (-1).

La otra buena noticia, además de la bajada de casos activos, es que se reduce, aunque de forma suave, la presión hospitalaria. Hay un paciente con coronavirus menos ingresado en los hospitales de Vigo para un total de 21 (dos en Vithas Fátima, uno en Povisa y 18 en el Cunqueiro). En las UCI no hay variación, siguen los mismos seis pacientes en estado crítico. La gran mayoría de enfermos de Vigo y su entorno (470) continúan, por tanto, pasando la enfermedad aisladas en sus propios domicilios al presentar síntomas leves y no necesitar cuidados hospitalarios. Hay que señalar además que, desde el inicio de la pandemia, ya son 2.919 las personas que le han ganado la batalla al virus. Además, no se registra el fallecimiento de ninguna persona con Covid-19 desde el 17 de septiembre, cuando moría en el Cunqueiro una mujer de 56 años que tenía patologías previas.

Respecto a las residencias de mayores, sigue aumentando la incidencia del virus en el geriátrico de Santa Marta, con un nuevo trabajador contagiado. En ese centro para la tercera edad ya hay en total 22 positivos (17 usuarios y cinco trabajadores). Las otras residencias del área de Vigo que tienen algún positivo son Albi Beade, los CRAPD I y II, Nuestra Señora del Rosario (A Cañiza), y el hogar residencial Vistahermosa, en Vigo. Las cifras en los geriátricos siguen muy lejos respecto a la primera ola de la pandemia.

46 positivos en colegios

Respecto a los colegios, hay dos positivos menos, para un total de 48. Los centros educativos afectados son 37 y hay quince aulas cerradas, con todos sus alumnos y profesores aislados por haber estado en contacto con algún alumno o docente contagiado. La Xunta incorpora al listado de centros afectados al centro de educación especial San Francisco, en Vigo, pero desde este colegio aseguran que no tienen ninguna notificación de contagios entre su alumnado ni entre su profesorado. Los colegios más afectados son Alborada y Salesianos María Auxiliadora, con tres positivos cada uno.