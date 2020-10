El SUP pide medallas para los policías que rescataron a dos ancianos en un incendio

Operativos que salvaron vidas, que supusieron un peligro para la integridad física de los agentes o que derivaron en éxitos en la lucha contra el narcotráfico. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha realizado una relación de una serie de intervenciones de la Policía Nacional en Galicia que, denuncian, no tuvieron reconocimiento ni condecoraciones pese a que fueron actuaciones de "riesgo" y con cariz "humanitario". Por ello, piden a la Dirección General de la Policía (DGP) una convocatoria extraordinaria para galardonar con la cruz al mérito policial estas operaciones "que no han sido tenidas en cuenta". Reclaman también al Ministerio del Interior que respalde el trabajo de los policías en la lucha contra el Covid y condecoraciones para agentes de la UIP de Vigo y A Coruña que se trasladaron en 2019 a Cataluña y cuya labor aún no fue premiada.

En el caso de Vigo detallan varias intervenciones. Solicitan condecorar a tres policías que, el pasado febrero, rescataron a un matrimonio de ancianos debido a un incendio en un piso de la calle Gerona. Los agentes, que resultaron intoxicados, les salvaron la vida trasladándolos a hombros. Los familiares de la pareja, dice el SUP, enviaron a los efectivos una carta de agradecimiento.

Piden una medalla para otro policía vigués que sufrió heridas graves durante la detención de un menor por un robo en una casa. Y para dos agentes que intervinieron, este verano, en un incendio en la calle Joaquín Loriga, "realizando las labores de acceso y rescate con diligencia, resultando intoxicados". Otros dos operativos que ven merecedores de condecoración son el del narcosubmarino de la ría de Aldán y la operación Fumos Ibéricos, en la que efectivos vigueses de la Udyco participaron en la incautación de dos contenedores con cocaína camuflada entre harina de palmiste.