Detenido un joven vigués que se negó a ponerse la mascarilla: "El virus no existe"

Un joven de 18 años fue detenido el martes en Vigo tras intentar atacar a un policía local que lo estaba multando por no llevar mascarilla y asegurar que el coronavirus no existe, alineándose con la corriente negacionista de la pandemia.

Ocurrió en la calle Sagunto, cuando, a las 22.30 horas, el chico caminaba con otros dos jóvenes y era el único sin mascarilla. Según el relato policial, la patrulla le solicitó algún documento médico que lo eximiese de su uso, pero el joven, "en tono burlesco", les respondió que el virus no existía. Pese a que un amigo le ofreció una mascarilla y a que los agentes le instaron a que se pusiese una o de lo contrario lo multarían, el joven "negacionista" no depuso su actitud y replicó a los agentes: "No sería la primera vez". Cuando un agente cubría el resguardo de la sanción, el chico se abalanzó por sorpresa sobre él y, con las manos, trató de agarrarlo del cuello. Tras ser reducido, se le detuvo por delito de atentado a agente de la autoridad.