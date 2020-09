Ocio en Vigo: cinco planes para el primer fin de semana de octubre

La agenda de planes de ocio en Vigo para el primer fin de semana de octubre será variada. Obras de teatro para todas las edades dentro de la programación de Vigo Cultura 2020, rutas de senderismo guiadas y gratis o conciertos de corales en el Verbum serán algunas de las actividades disponibles.



¿Qué tiempo hará en Vigo? Será, eso sí, un fin de semana pasado por agua y frío, según las previsiones de Meteogalicia. Algo muy a tener en cuenta para elegir las actividades a realizar este fin de semana. Estos son cinco de los planes de ocio en los que se podrá participar entre el viernes y el domingo:

"O empapelado amarelo"

¿Cuándo? Viernes 2 de octubre

Viernes 2 de octubre Género: Teatro Drama

Teatro Drama Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei)

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) Edad recomendada: Adultos

Adultos Horario: 21.00 horas

21.00 horas Duración: 60 minutos

60 minutos Entrada: 8 euros

"Pyka: o corazón na eclipse"

¿Cuándo? Sábado 3 de octubre

Sábado 3 de octubre Género: Teatro visual y cine en directo

Teatro visual y cine en directo Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei)

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) Edad recomendada: + 12 años

+ 12 años Horario: 21.00 horas

21.00 horas Duración: 90 minutos

90 minutos Entrada: 8 euros

Espectáculo que parte do relato autobiográfico homónimo publicado en 1891. Nel a autora narra, en primeira persoa, asque lle fora diagnosticado por un coñecido doutor da época para combater o estado melancólico e depresivo no que se atopaba a raíz do nacemento da súa primeira filla.

¿De qué va?

PYKA é a historia e o remake dunha película. O punto de partida é un relato familiar de Helena Varela que sitúa a súa avoa Gelines como única testemuña dunha película perdida do director de cine Einseistein, en colaboración con Olga Lebédev, e da cal só queda un documento sonoro e o seu título: PYKA



Crash Babies 2.0

¿Cuándo? Domingo 4 de octubre

Domingo 4 de octubre Género: Espectáculo de música para bebés

Espectáculo de música para bebés Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei)

Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) Edad recomendada: + 3 meses

+ 3 meses Horario: 11.30, 13.00 y 18.00 horas

11.30, 13.00 y 18.00 horas Duración: 40 minutos

40 minutos Entrada: 5 euros ((1 persona + 1 bebé en el escenario. Resto de acompañantes en el patio de butacas con visibilidad reducida y gratis hasta completar aforo)

Ciclo de corales



Rutas de senderismo guiadas y gratuitas

Senderistas en una de las rutas guiadas y gratuitas por Vigo. // Montes de Vigo / Camiño a Camiño

En 2.0 Crassh Babies. Unha combinación única de percusión, movemento e comedia visual, onde todo é un pretexto para producir son, cunha enerxía contaxiosa. Con diferentes sonoridades, desde a voz aos tubos de pvc pasando por obxectos cotiás, todo serve para estimular os sentidos dos máis pequenos e proporcionar momentos únicos entre pais e fillos. Con dúas personaxes de carácterElcontinuará este fin de semana con dos conciertos:Coral Polifónica Agarimo y Coral ARS Vocalis do CCAR Rueiro de Coia.Coral Polifónica San Pelayo de Navia y Coral Polifónica Rosalía de Castro.Los conciertos será a las 20:30 horas y tendránpor el Covid-19. El acceso será medianteen la recepción del museo desde las 19.30 horas del día del concierto y con un máximo de 4 por persona.El programa municipalrecorrerá este fin de semana dos senderos diferentes de los Montes de Vigo.y elLa actividad es guiada, gratuita y es preciso incribirse.en