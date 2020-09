Foanpas aprueba abrir los comedores con las nuevas condiciones pactadas con Educación

Muchas familias pueden respirar algo más tranquilas en cuestión de conciliación. La Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Vigo e Comarca (Foanpas) aprobó ayer aceptar las condiciones que les ofrece la Consellería de Cultura y Educación y retomar la gestión de los comedores y aulas matinales este curso. Por el momento, las anpas de 21 de los 28 colegios de Educación Infantil y Secundaria incluidas pendientes de la puesta en marcha de estos servicios. Las otras siete lo volverán a consultar con los padres.

La federación se pondrá a trabajar cuánto antes para poner en marcha estos dos servicios, aunque no se atreve a ofrecer una fecha aún. El viernes espera tener una respuesta de las siete asociaciones pendientes de tomar una decisión y así poder tener un número definitivo de usuarios. Por el momento, calcula que rondan los 2.000. Con la empresa de catering, entre otras cuestiones, deberá abordar el aumento de monitores al que obliga el protocolo de prevención frente a la infección Covid-19 en algunos centros. Esperan una subida de precios que puedan sufragar con el aumento previsto en las subvenciones.

Las anpas no han obtenido de la Xunta todo lo que demandaban, pero se ha impuesto el pragmatismo. La alternativa era peor. Su principal reclamación era tener un protocolo específico. Señala que el que han conseguido no es "el deseado", pero ha mejorado. Educación ha admitido los cambios que tanto Foanpas como La Federación Anpa de Pontevedra (Fanpa) han aportado al borrador que les remitió, al objeto de incluir sus especificidades, y lo ha validado.

No recoge la línea roja que habían fijado las anpas de que la Xunta dejara por escrito que la responsabilidad sanitaria por las medidas adoptadas y los posibles contagios no recaería en estas asociaciones formadas por voluntarios, sino que sería de la administración. No lo hace explícitamente. Sí indica que "siempre que se cumpla, las anpas quedarán exentas de cualquier responsabilidad sanitaria".

El problema es que no revisará su aplicación comedor por comedor con sus técnicos. Así, las dudas que les surgen a las Anpas son: "¿Estaré aplicando bien los protocolos? ¿Me podrán echar en cara que no estoy aplicando bien el protocolo?". Por si acaso, la asesoría jurídica de Foanpas ha investigado la cuestión y ha elaborado un informe en el que concluye que "es imposible que un juez dictamine dónde se ha contagiado una persona porque el periodo de incubación es largo", según explican desde la directiva de la federación.

En cuanto a la financiación, las Anpas también deben hacer un pequeño ejercicio de fe. Para sufragar el aumento de los costes por la aplicación de los protocolos Covid-19, Educación pagará a cada Anpa la subvención del curso pasado completa, como si las clases no se hubieran interrumpido en el mes de marzo. Además, promete un "incremento significativo" en la de 2021. ¿De cuánto? No se sabrá hasta que haya presupuestos en la Xunta de Galicia.

La reunión de ayer se celebró de forma semipresencial para facilitar la asistencia de todas las asociaciones y para evitar una concentración grande de personas. También se celebró al aire libre, para minimizar las posibilidades de contagio. En ella, se explicó el protocolo, qué se ha conseguido en las negociaciones con la administración gallega y qué no. Finalmente, la asamblea decidió aceptar estas condiciones. Ya había algunas Anpas que tenían pensado prestar el servicio de comedor esta año académico aunque tuvieran que hacerlo por su cuenta, fuera de la red de Foanpas.

Esto habría supuesto una crisis en la federación, con una posible escisión. Pero, además, un "lío jurídico" ya que Foanpas es la titular del convenio de becas de comedor por el que el Concello subvenciona buena parte del servicio en estos 25 centros de Educación Infantil y Primaria de la red.

Por otra parte, Foanpas explica que el Concello de Vigo le ha garantizado la cobertura de otra de las cuestiones que cambia con los nuevos protocolos: la desinfección de las instalaciones que debe hacerse entre turno y turno -y han aumentado en número- y de una forma más intensiva.

La Federación Anpa de Pontevedra (Fanpa), que también ha mantenido el mismo pulso con Educación, anunció ayer a través de sus redes sociales el inicio del servicio de comedor y del aula madruga el 5 de octubre en los colegios de la ciudad del Lérez y de Marín donde los gestiona. La directiva de Foanpas no sabe si logrará arreglarlo para la misma fecha. Tras el mandato de la asamblea, debe sentarse ahora con la empresa de catering para analizar la nueva situación, que requerirá más monitores.